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Akaryakıt istasyonunda alev topuna döndü!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda dolum yapıldığı sırada yakıt alan araç alev alev yanmaya başladı.

Haber Merkezi
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Henüz öğrenilemeyen sürücü, yakıt almak için otomobille Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi. Dolum yapıldığı sırada aracın arka kısmını bir anda alevler sardı. Panikle pompanın araçtan hızla çekilmesi sonucu yakıt çevreye saçıldı ve yangın büyüdü. Vitesi boşa alınan araç itilerek bölgeden uzaklaştırıldı. İstasyon çalışanlarının müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Araçta hasar oluşturan yangının, otomobile yakıt verildiği sırada sürücünün çakmakla oynaması sonucu çıktığı iddia edildi.

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