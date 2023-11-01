Bina iş makinesinin üzerine çöktü
Şubat depremlerinde büyük hasar alan Hatay'da yıkım çalışmaları sürerken, ağır hasarlı bir bina, yıkım esnasında iş makinesinin üzerine çöktü. Olayda yaralanan olmadı.
Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay'da binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Defne ilçesi Subaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yıkım esnasında bina, iş makinesinin üzerine çöktü.
Kazayı iş makinesi operatörü yara almadan atlattı. Olayda park halindeki bir araç ve iş makinesi enkazın altında kalarak hurdaya döndü.