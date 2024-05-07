TL’nin Reel Değeri İki Buçuk Yılın Zirvesinde
Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...
Leman Deniz
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hakan Güldağ, Barış Esen ve Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.
Katılımcılar;
CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
CEMAL DEMİRTAŞ - ATA YATIRIM ARAŞTIRMA GMY
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. FATİH ÖZATAY - ESKİ TCMB BAŞKAN YARDIMCISI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ