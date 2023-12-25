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İstanbul'da 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü

İstanbul Esenyurt'ta kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan 6 katlı bina yola doğru çöktü.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul Esenyurt'ta kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü yıkımı yapılan bina yola doğru çöktü. 

Edinilen bilgilere göre olay Esenkent Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Sitede bulunan 6 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım yapıldığı esnada bina bir anda yola doğru çöktü. Bu sırada çevredeki vatandaşlar ve yıkımı izleyenler büyük tehlike atlattı. Olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler trafiği kapatarak çevrede güvenlik şeridi oluşturdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yola dökülen molozların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Site sakinlerinde Özgür Öztürk, "Ben bu sitede oturuyorum. Yıkılan bina ile aramızda on metre yok. Yarısını yıkmışlardı zaten. Bu sırada yolu kapatmamışlardı. Kontrolsüz bir yıkım vardı. Herhangi bir güvenlik önlemi de bulunmamaktaydı. Komşulara da haber verilmedi. Daha sonra yıkım oldu. Yol kapatıldı şerit çekildi. Şu anda molozları temizliyorlar." ifadelerini kullandı.

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