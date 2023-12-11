  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Kurt sürüsü havadan görüntülendi

Kurt sürüsü havadan görüntülendi

Bayburt'ta yiyecek arayan kurt sürüsü havadan görüntülendi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Bayburt'un Aydıntepe ilçesi kırsalında doğa gezisine çıkan dron pilotu Alparslan Zengin, Soğanlı Dağları'nın eteğindeki Aydıntepe Ovası'nda kurt sürüsü olduğunu fark etti.

Zengin, tarlalarda sürü halinde gezen ve yiyecek arayan sürünün görüntülerini dron ile kaydetti.

Havadan dron sesinin geldiği yöne doğru bakan kurtlar, bir süre bölgede gezindikten sonra dağlık alana giderek gözden kayboldu.

Diğer Videolar
Çanakkale açıklarında hortum
Çanakkale açıklarında hortum
Depremde ağır hasar görmüştü: Güneşevler Sitesi patlayıcılarla yıkılıyor
Depremde ağır hasar görmüştü: Güneşevler Sitesi patlayıcılarla yıkılıyor
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu trafikte saldırıya uğradı
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu trafikte saldırıya uğradı
WhatsApp'ta grup kurup araçlarına çakar taktılar: 24 evi soyan sahte polisler yakalandı
WhatsApp'ta grup kurup araçlarına çakar taktılar: 24 evi soyan sahte polisler yakalandı
Haluk Bilginer'in yeni dizisi The Turkish Detective'den ilk fragman yayınlandı
Haluk Bilginer'in yeni dizisi The Turkish Detective'den ilk fragman yayınlandı
Nadir rastlanan çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi
Nadir rastlanan çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi
İsrail güçleri, adliye binasını havaya uçurdu
İsrail güçleri, adliye binasını havaya uçurdu
Depreme canlı yayında yakalandı
Depreme canlı yayında yakalandı