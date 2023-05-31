NASA'dan tarihi UFO toplantısı: Çok sayıda ihtimal var!

NASA UFO görev gücü toplandı. NASA tarafından önümüzdeki haftalarda yayımlanması beklenen rapor öncesinde toplantı tüm dünyada merak uyandırdı.

NASA'nın bu araştırma paneli uzmnları bir araya getirdi. Fizikten astrobiyolojiye kadar çeşitli alanlarda bilim insanlarının oluşturduğu yapı, UFO'lar hakkındaki gözlemlerini hükümet ve ticari sektörlerden toplanan verileri incelemek amacıyla geçtiğimiz Hazirin'da oluşturuldu.

CNN International, NASA'nın bugün UFO'lar üzerine tarihi bir açıklama yapmasının bklendiğini bildirdi. NASA ise bugünkü oturumun odak noktasının rapor yayımlanmadan önceki son müzakereler olduğunu açıkladı.

Dünyanın merak ettiği açıklama

Uçan daireler ve uzaylılarla ilgili her şeyi temsil eden UFO terimi, hükümet tarafından "UAP" (tanımlanamayan anormal fenomen) olarak değiştirilmişti. NASA, geçen Haziran ayında panelin oluşumunu duyururken, "UAP'lerin dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt yok" demişti.

NASA ve Pentagon'un ortak çalışmasının, UFO'lar hakkında yıllardır süregelen yaygın görüşleri saptırmak, çürütmek ve gözden düşürmek için onlarca yıl harcadıktan sonra ilk kez "resmi açıklama" yapması hükümet için bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.