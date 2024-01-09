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New York'ta bir sinagogda gizli tüneller bulundu

ABD'nin New York kentinde bir sinagogun altında tüneller ortaya çıktı. Polise tünellerin yıkımında mukavemet gösteren çok sayıda kişiyi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
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New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagog, polis baskınına uğradı. Sinagogun altında kazılmış gizli tüneller tespit edildi. Bu sırada, aralarında sinagogda eğitim gören öğrencilerin de bulunduğu, polise mukavemet gösteren ve tünellerden kaçmaya çalışan kişiler gözaltına alındı.

Sosyal medya hesaplarında, tünellerin pandemi döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürüldü. Tünellerle ilgili Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümleri dikkati çekti.

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