Rusya ile havada gerilim: ABD görüntüleri paylaştı
ABD Savunma Bakanlığı, Rusya ile gerilime neden olan İHA'nın düşüş anıyla ilgili görüntü paylaştı.
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), dün iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rus pilotun Karadeniz üzerinde ABD'nin İHA'sına karşı saldırganlığının görüntülerde açık olduğunu ancak İHA’ya kasıtlı çarptığından emin olmadığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait İHA'nın Ukrayna’daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.
ABD Savunma Bakanlığı da, Amerikan MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşüş anına ilişkin görüntü paylaştı.