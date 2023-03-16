Şanlıurfa’daki sel felaketinin görüntüleri

Şanlıurfa ve Gaziantep'i bağlayan Abide Köprülü Kavşağı alt geçidinde sel sularına kapılan araçların görüntüleri ve kavşağın sel sularıyla dolarak faciaya yol açtığı anlar kameralara yansıdı.

14 Mart'ta Şanlıurfa ve Adıyaman'da yoğun sağanak yağış sele neden oldu. Sel, Şanlıurfa ve Adıyaman'da 16 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide kavşağında mahsur kalan 6 kişi hayatını kaybetti.

Alt geçitte mahsur kalan araçların sel sularına görülmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Dehşete düşüren görüntülerde alt geçitteki araçlar ile içerisindeki vatandaşların saniyeler içerisinde suyun yuttuğu yer alıyor.



Köprülü kavşakta yapılan çalışmada şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, bölgede arama ve tarama çalışmalarını tamamladı.