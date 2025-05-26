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CITI Altın Tahminini Yükseltti! | Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde | Doç. Dr. Derya Hekim

Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde her gün hafta içi saat 13.00’te canlı yayında! Altın, döviz, borsa ve finans piyasalarının nabzını tutuyoruz. 

Küresel piyasalarda tansiyon yükseliyor! 

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarındaki ani dönüşler, Rusya’ya yeni yaptırımlar ve artan belirsizlikler yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendiriyor.

Süheyla Yılmaz soruyor, Doç. Dr. Derya Hekim yanıtlıyor:
✔ Altın, platin ve paladyumda beklentiler
✔ Küresel piyasalarda Trump etkisi
✔ Enflasyon, faiz ve borsadaki son gelişmeler

 

 

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