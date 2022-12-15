Enerji krizinin çözümü güneşte

Didem ERYAR ÜNLÜ

Güneş enerjisi kullanımı Avrupa'da önemli bir artış gösterdi ve 2022 yazında güneş enerjisi AB'nin enerjisinin yüzde 12'sini üreterek 18 AB üye ülkesinde rekor kırdı. Bu oran 2021 yazında yüzde 9 civarındaydı.

Hollanda, enerjisinin neredeyse dörtte birini, Almanya ise enerjisinin neredeyse beşte birini güneş enerjisinden üretti. Güneş enerjisi, elektrik üretimi için 29 milyar euroluk gazın yerini aldı.

AB, yenilenebilir enerji hedefini arttırma, temiz teknolojilerin kullanımını kolaylaştırma ve REPowerEU planının gerektirdiği gibi 2030 yenilenebilir enerji hedefini daha önce AB Yeşil Mutabakatı’nda kararlaştırılan yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkarma sürecinde. Ember analistleri bu hedefin, AB'nin gaz ithalatını yarı yarıya azaltacağını ve 2025 ile 2030 yılları arasında toplam 200 milyar euroluk gaz maliyetini önleyeceğini ortaya koyuyor.

Bloomberg ise, bu on yıl içinde yeni güneş enerjisi üretimine ilişkin küresel tahminlerini yüzde 39 oranında artırırken, Uluslararası Enerji Ajansı da dünya genelinde güneş enerjisi kapasitesinin 2026 yılında doğalgazı, 2027 yılında ise kömürü geride bırakarak en büyük tek elektrik üretim kaynağı haline geleceğini tahmin ediyor.

Güneş panelinden 19 yıl ücretsiz elektrik

Tablo böyleyken, Enerji ve İklim İstihbarat Birimi (Energy and Climate Intelligence Unit, ECIU) önemli bir analiz yayınladı.

Analiz, güneş enerjisi çiftliklerinin batarya depolama ile birleştiğinde sadece dört yıl içinde 66 £/MWh'e mal olacağını ortaya koyuyor. Bu bataryalar, bir güneş enerjisi çiftliğinin hava karardıktan sonra bile elektrik sağlayabilmesini mümkün kılabiliyor.

Analiz ayrıca, ev tipi bir batarya ile birleştirilmiş çatı üstü güneş panellerinin maliyetlerinin düşeceğini ve ilk yatırımın geri ödemesinin dokuz yıldan yedi yıla ineceğine yer veriyor.

Bu bataryalar faturaları azaltıyor ve bazı elektrikli arabalarda olduğu gibi elektrik kesintileri sırasında bile hanelere elektrik sağlıyor.

Çatı üstü güneş panelleri altı yıldan biraz daha uzun bir sürede kendini amorti ediyor ve üretilen elektriğin esasen ücretsiz olduğu 19 yıllık bir kullanım ömrü bırakıyor.

Aynı zamanda, güneş enerjisi santrallerinin maliyeti MWh (megawatt saat) başına sadece £54'e ulaşırken, mevcut krizden öne öngörüldüğü gibi 2025 yılında gaz santralleri için MWh başına £85'lik bir fiyat ortaya çıkıyor.