Kargo planlaması nasıl yapılmalı?

Selenay YAĞCI

E-ticaretin olmazsa olmaz parçalarından biri olan teslimat teknoloji ile birlikte giderek gelişiyor. Kargo ücretleri ne kadar yüksek ve kargo hizmeti ne kadar kalitesiz ise müşterinin sitenizden ikinci kez alışveriş yapma olasılığı o kadar düşüyor. Ürünü geç göndermek en büyük hatalardan biri olurken, söz verilen güne kadar gönderim yapılması gerekiyor. Online alışveriş yapan müşteriler, yaptıkları alışverişin kendilerine tam olarak kaça mal olacağını da bilmek istiyor. Alışveriş tamamlanmadan önce, sepet bedeline ilave olarak gönderinin kargo bedelinin de eklenmesi, belirsizliğin giderilmesi için gerekiyor. Online alışverişte müşteriler birkaç tıkla aldıkları ürünlerin birkaç gün içinde istedikleri adrese teslim edilmesini önemsiyor. Bu kolaylığı e-ticaret ekosisteminde kullanılan entegrasyonlar sağlıyor. Bunlardan biri olan kargo entegrasyonları, online müşterilerin alışveriş deneyimlerinin en önemli parçalarından biri. Kargo, e-ticaret sitelerinin karmaşık bir yönü. Tüm sipariş bilgilerinin manuel olarak sisteme işlenmesi ve yönetilmesi zor. Lojistikte nakliye ve depolama ile ilgili taktiksel kararlar almadan önce planlanması gereken bazı süreçler var. Tedarik zincirinin performansını maksimize etmek için bir lojistik stratejisinin kurgulanması gerekiyor. Bu hafta kargo entegrasyonları, lojistik stratejileri gibi konularda KOBİ’lere ipuçlarını derledik.

ETKİLİ BİR LOJİSTİK STRATEJİSİ KURGULAMANIN İPUÇLARI

E-ticaret firmaları lojistik altyapıyı kurarken hedefl eri doğrultusunda tercih yapıyor. Büyük çaplı e-ticaret firmaları kendi lojistik süreçlerini kurgularken, daha küçük çaplı e-ticaret girişimleri ise lojistik süreçlerin yönetimini e-ticaret lojistik firmalarına bırakıyor. Özellikle e-ticarete yeni başlayan firmalar, organizasyonun yapısına veya hedefl erine göre üçüncü taraf lojistik sağlayıcıları aracılığı ile depolama, paketleme, montaj ve dağıtım gibi hizmetler alabilir. Bu sayede lojistik stratejisinin birçok kurgusu hazır olarak sunulmuş olur. Etkin bir lojistik stratejisi kurgulayabilmek için şu unsurlar dikkate alınmalı:

Lojistik stratejisi, dünyanın farklı yerlerinde bulunan tedarikçilere, şirketlere ve üreticilere entegre olacak şekilde kurgulanmalı.

Lojistik zorlukları gerçek zamanlı olarak karşılayabilecek, tüm varlıklarda tutarlılık sağlayacak, görünürlüğü artıracak, süreçleri kolaylaştıracak ve birbirine bağlayacak teknolojiye sahip olunmalı.

Konumlardan bağımsız olarak tedarik zincirindeki herkese ulaştırılabilecek çözümler sunulmalı.

Tedarik zincirinin farklı ihtiyaçlarına göre tamamen yapılandırılabilir çözümler sunulmalı; bu çözümler, şirketin ihtiyaçlarına uyum sağlamalı.

Bulut teknolojisi, takip ve izleme teknolojisi, ses teknolojisi ve 3D baskı gibi yenilikler lojistik süreçlerine dahil edilmeli.

Stoklar gerçek zamanlı olarak güncellenmeli ve stoktan düşmeyen ürün yeniden sipariş edilmemeli.

E-ticaret sektöründeki talepler sürekli değiştiği için tedarik zincirinde sipariş ve ürün gönderilerini takip etmek üzere entegre araçlar kullanılmalı.

Lojistik stratejilerine ölçeklenebilir süreçler dahil edilmelidir. Örneğin; tatil mevsimlerindeki satışlar veya sipariş hacmindeki ani artışların nedenleri sorgulanmalı.

Kargo entegrasyonlarının çalışma sistemi

Kargo entegrasyonları, gerçek zamanlı gönderi takibi, gönderi etiketi baskısı ve otomatik takip numarası üretimi gibi işlemleri sağlar. E-ticaret siteleri üzerinde entegre edilen dinamik ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması), CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ve diğer iş uygulamaları ile bağlantılı olarak çalışabilir. Gerçek zamanlı kargo takip seçenekleri, müşterilerin teslimat süresi endişelerini giderir. Kargo entegrasyonları üzerinde temel olarak şu aşamalar yer alır:

Sipariş bilgileri entegre sisteme aktarılır.

Sipariş paketi hazırlanır.

Barkodlu çıktı ile kargo şirketine teslim edilir.

Kargo takip numarası otomatik olarak sisteme aktarılır.

Müşteri, otomatik şablon ile süreç hakkında e-posta veya SMS ile bilgilendirilir.

Kargo yola çıkınca ve varış şubesine ulaşınca entegrasyon sistemi üzerindeki kargo takip formu güncellenir.

Süreci müşteri, site yöneticileri veya diğer paydaşlar takip edebilir.

Kargo gönderisi müşteriye teslim edilir ve “teslim edildi” şeklinde güncelleme yapılır.

Gerekli tüm veriler işlendikten sonra sipariş kapatılır.

E-ticaret lojistik altyapısı nasıl kurulur?

Lojistik, genel olarak doğru zamanda doğru müşteriye doğru ürün teslim etmek anlamına gelir. Başarılı bir e-ticaret için en önemli bileşenlerinden biri fiyatta rekabetçi ve etkin bir lojistik hizmeti. Lojistik; stratejik fiyatlandırma, müşteri memnuniyeti ve en önemlisi işletmeye nakit akışının belirlenmesinde kilit rol oynar. Lojistik, e-ticaretin ayrılmaz bir bileşenidir; ancak altyapı, tüketici davranışları ve lojistik maliyeti gibi çeşitli faktörler lojistik kurulumunu zorlaştırır.

E-ticaret girişimleri için lojistik altyapı kurulumunun farklı yolları vardır. Öncelikle bir ofi ste ihtiyaçları karşılamak üzere temel lojistik altyapı tesis edilebilir. Bu aşamada ilk olarak e-ticaret gönderileri sağlayan kargo şirketleri ile iletişime geçilerek, anlaşma yapılır.

Diğer bir alternatif de bir lojistik şirketi ile iş birliği yapmak. Bu alanda hizmet veren çok sayıda firma bulunuyor. Ülke veya dünya çapında kapsamlı bir operasyonel süreç sunan dev lojistik şirketleri, operasyonda oldukça etkili. Bu lojistik firmalarının en büyük dezavantajı, ilk kurulum veya başlangıç için oldukça maliyetli olmalarıdır. Gönderinin türüne ve gönderim adresinin uzaklığına göre lojistik masrafl arı, üründen elde edilecek kârdan çok daha fazla olabilir.

Artan e-ticaret girişimi sayısı ve yüksek lojistik maliyetleri, bütüncül lojistik uygulamalarını gündeme getirdi. Küçük e-ticaret firmalarının müşteri tabanları da küçüktür. Bu küçük firmaların günlük olarak önemli siparişleri yoktur ancak tüm bu e-ticaret firmalarının siparişleri toplandığında büyük miktarda sipariş ortaya çıkar. Bu sebeple lojistik veya sipariş toplayıcı aracı firmalar, e-ticaret firmaları ile ortaklık kurarak, kümülatif siparişler toplamayı ve büyük lojistik şirketleri ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde müşterilere ulaştırmayı amaçlar.

Online satışlarda günde sadece iki adet sipariş oluşturulduğunu varsayalım. Bu durumda siparişler az olduğu için lojistik şirketleri pazarlık yapmayacak. Ayrıca, nakliye masrafl arı çok yüksek olacak. Ancak lojistik toplayıcı firmalar ile ortaklık, yüksek sübvansiyonlu nakliye ücretlerinden ve çoklu seçeneklerden yararlanma imkanı verecek.