KOBİ’lerde dijital dönüşümün yolu “cloud-bulut"tan geçiyor

Takip Et

Volkan AKI

Şirketlerin dijitalleşmede hız kazanmalarının yolu, veriyi iyi kullanması ve müşteri penetrasyonu, pazarlama, inovasyon gibi her alanda buluta yönelmelerinden geçiyor. Üstelik KOBİ ağırlığı olan Türkiye’de işletmelerin rekabet edebilmesi için gündeme gelen e-ihracat konusuna da baktığımızda, bulut kaçınılmaz bir unsur. Dijitalleşme dediğimizde dönüşümün artık yüzde 80’i bulutlaşma üzerine diyebiliriz. Tüm araçların artık “bulut bütünleşmiş” hedefiyle çalışması gerekiyor. Zaten bu yüzden de bulutlaşma Türkiye için öncelikli bir hedef olmak zorunda.

Bulut penetrasyonu

Danışmanlık şirketi Deloitte ve Google’ın yaptığı ortak bir araştırmaya göre, dünyada buluta yatırım yapmaya başlayan şirketlerin payı yükselmiş . Şirketlerin yüzde 83’ü bulut teknolojileri iç in 1.5 milyar dolar üzerinde harcama yapmış. Tü rkiye’de ise biliş im teknolojileri pazarı iç erisinde bulutun payı gö rece durağ an kalmış . İşte aslında takıldığımız nokta da tam burası. Biraz daha rakamların ayrıntısına girelim. Türkiye’de son 2 yıl içerisinde, biliş im teknolojileri pazar büyüklüğü içerisinde bulut teknolojilerinin payı sadece yüzde 1 artmış. Oysa pandemi döneminde bulut yatırımlarını çok hızlı artıran pek çok ülke var. Penetrasyon oranlarını biraz inceleyelim, Finlandiya yüzde 75, Çek Cumhuriyeti yüzde 44, İspanya yüzde 31, Fransa yüzde 29, Yunanistan yüzde 22, Bulgaristan yüzde 13, Türkiye yüzde 11, Bosna Hersek yüzde 9… Türkiye ekonomisinin buradaki yatırımları Bulgaristan ve Bosna Hersek düzeyinde kalmış. Şunu da ekleyelim Türkiye’de payın büyük bölümü yüzde 41 ile büyük işletmelerde. Küçük ve orta boy işletmelerde bu oranın ortalaması, yüzde 15’leri geçmiyor. Kısaca bulutlaşmayı özellikle KOBİ’ler için gerçekleştiremiyorsak, dijital dönüşümü de başaramıyoruz demektir.

Ürün yok ki KOBİ buluta çıksın

Bir KOBİ’yi dijitalleştirecek şey tüm yapısını buluta taşımak. Bu konu öncelik olmalı. Ancak bilindiği gibi KOBİ’nin çalışma yelpazesini muhasebe, üretim, lojistik, stok, İK, CRM gibi yönetimler oluşturuyor. Burada bulutta çalışan ürün yoksa zaten dijitalleşecek alan da kalmıyor. Buraya baktığımızda ise bulutta ürün yok ki “KOBİ buluta çıksın” diyebiliriz. Bulutlaşma, sonuçta yeni dünyanın gittiği yön ve burada da bir model yaratmak gerekiyor. DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, bu konuda şöyle diyor: “Hedefimiz KOBİ’leri bu yeni dünya içerisinde biraz daha dijitalleştirebilmek. Bunun da bulut teknolojilerine adım atmalarından geçtiğini düşünüyoruz. Buluta çıkmadan dijitalleşme çok mümkün değil. Eğer ofisinde bir bilgisayara mahkûm kalıyorsa, dijitalleşemiyor. Biz ERP pazarına yani ticarinin, muhasebe, stok yönetimi gibi ticaretin ihtiyaç duyulduğu alanlara odaklanıyoruz. ERP pazarında hizmet veren ve bu kadar geniş bir çözüm kütüphanesine sahip bir şirketiz. KOBİ’ye hangi ürünler veriliyorsa ve onun alt yapısında ne imkanlar varsa KOBİ onları kullanabiliyor. Bizim ölçeğimizdeki firmalara nasıl hizmet verildiğine baktığımızda, aslında hep eski teknoloji ile hizmet verilmeye devam edildiği görülüyor… KOBİ’ler aslında ürün eksikliğinden buluta geçemiyorlar.”

Büyükler, KOBİ’lere ulaşamıyor

Türkiye’de büyük şirketlerde bulutlaşma oranı çok yüksek, KOBİ’ler ise hiç adım atamıyorlar gibi görünüyor. Pazardaki modeli Suha Onay şöyle anlatıyor: “Büyük yazılım şirketleri, KOBİ’lere ulaşamıyor. DİA Yazılım olarak ERP alanında bulutta yazılımı olan tek şirketiz. ERP sektöründe genellikle zaten lokal yazılım firmaları başarılı olabiliyor. Dünyada da bu böyle… Türkiye’ye de bazı yabancı şirketler girmeye çalıştı ama çok başarılı olamadı. Çünkü bu alanda hizmet bayiler aracılığıyla KOBİ’lere ulaşma modeli üzerinde ilerliyor. Bu nedenle herkes bu alana giremiyor. Bu ağa girmek kolay değil, yıllarınızı alıyor. Kâr marjlarını tutturmanız gerekiyor. Yurt dışından gelenler bulut yazılım alt yapısı olsa da pazara giremiyorlar. Türkiye’de de yerel yazılım şirketlerinin bu alanda hizmet verebilmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki yok… Bezen küçük girişimler ortaya çıkabiliyor ama bayiler için kâr potansiyeli oluşturmayan ürünler de yaşayamıyor. Bulutta da bir maliyet ortaya çıkıyor. Diğer şekilde ‘CD’yi ver server’a yüklesin’ yazılım şirketi için maliyeti daha az. Bulutta sürekli yazılım yenilenecek, bilgiler bulutta kaydedilip tutulacak… Yazılım şirketleri de bu maliyetlerin altını girmek istemiyor. Bu alanda eski tas eski hamam işler devam ediyor.”

Bulut teknolojisinin KOBİ’lere sağladığı 6 AVANTAJ bulunuyor

1-Maliyet tasarrufu: KOBİ’lerin bulut teknolojisine geçerken, işletmelerinde kullanacakları donanım ve yazılım gibi teknolojik altyapılar için büyük yatırımlar yapmaları gerekmez. Örneğin, veriler bulutta saklanacağı için server maliyetinden tümüyle kurtulmak mümkün olur. Gartner’in araştırmasına göre, bulut bilişim teknolojisi kullanan KOBİ’ler, kullanmayanlara göre yüzde 50 daha az IT bütçesi kullanıyor.

2-Verimlilik artışı: Bulut teknolojisi, KOBİ’lerin iş süreçlerini daha verimli hale getirerek, çalışanların zaman ve kaynak kullanımını optimize eder. Bu da işletmenin üretkenliğini artırır. Microsoft’un yaptığı bir araştırmaya göre, bulut teknolojisi kullanan KOBİ’ler, kullanmayanlara göre yüzde 20 daha fazla verimlilik sağlıyor.

3-Esneklik: Bulut teknolojisi, KOBİ’lerin işletme ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanabileceği esnek bir yapı sunar. İhtiyaçlar arttıkça veya azaldıkça, KOBİ’ler bulut hizmetlerinin kullanımını kolayca artırabilir veya azaltabilirler.

4-Veri güvenliği: Bulut teknolojisi, KOBİ’lerin verilerini korumak için güçlü güvenlik önlemleri sağlar. Veriler, bulut hizmeti sağlayıcısı tarafından düzenli olarak yedeklenir ve doğru kimlik doğrulama protokolleriyle korunur. McAfee’nin yaptığı bir araştırmaya göre, bulut bilişim kullanıcıları, güvenlik açısından daha iyi sonuçlar elde ediyor ve yüzde 50’ye kadar daha az güvenlik problemi yaşadıklarını belirtiyorlar.

5-Uzaktan erişim: Bulut teknolojisi, KOBİ’lerin işletmelerine herhangi bir yerden erişmelerini sağlar. Çalışanlar, evlerinden veya farklı bir şehirden çalışarak iş süreçlerine katılabilirler. COVID-19 pandemisinde yaşanan kapanma döneminde, bulut teknolojisi kullanan KOBİ’ler, uzaktan çalışma imkanı sağlayarak işlerini sürdürmeye devam edebildiler.

6-Çalışanların iletişimi: Bulut teknolojisi, KOBİ’lerin çalışanları arasındaki iş birliğini kolaylaştırır. Dosya paylaşımı ve ekip çalışması, bulut hizmetleri sayesinde daha kolay hale gelir. Departmanlar birbirleriyle daha kolay ve daha etkin bir iletişim kurmaya başlar. Sonuç olarak, bulut teknolojisi, KOBİ’lerin işletme yönetiminde kullanabilecekleri verimli ve uygun maliyetli bir teknolojidir. Bulut hizmetleri, KOBİ’lerin işletmelerindeki teknolojik altyapı maliyetlerini azaltarak, verimliliklerini artırarak, veri güvenliği sağlayarak ve iş birliğini kolaylaştırarak rekabet avantajı kazanmalarına yardımcı olur.

KOBİ’lerin buluta geçmesini nasıl sağlarız?

KOBİ’leri bulut teknolojisi kullanmaya teşvik etmek için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

Teşvikler: KOBİ’leri, bulut teknolojisi kullanımına teşvik etmek için farklı farklı devlet teşvikleri sunulabilir. Örneğin, bulut teknolojisi kullanan KOBİ’lere devlet tarafından vergi indirimi veya hibeler verilebilir. Ayrıca, bulut teknolojisine geçiş konusunda danışmanlık hizmeti veren fi rmaların vergi maliyetlerinin düşürülmesi de teşvik edici olabilir.

Bilgilendirme ve eğitim: KOBİ’lere, bulut teknolojisinin avantajları hakkında bilgilendirmeler yapılabilir. Bulut teknolojisinin, verileri güvenli bir şekilde saklama, yedekleme, paylaşma, işlem yapma, hızlı ve kolay erişim sağlama gibi birçok avantajı var. Bu avantajların KOBİ’lerin işlerini kolaylaştıracağına ve zaman - maliyet tasarrufu sağlayacağına dikkat çekilebilir. Aynı zamanda KOBİ’lere eğitimler de düzenlenebilir. Bu eğitimlerde, bulut teknolojisi nasıl kullanılır, hangi bulut hizmetleri nelerdir, hangi hizmetin hangi amaç için kullanılması gerektiği gibi konulara değinilebilir.

Zorunluluklar: KOBİ’lerin bulut teknolojisi kullanımını artırmak için devlet tarafından çeşitli regülasyonlar getirilebilir. Tıpkı belli bir tutar ve üzeri brüt satış hasılatı olan işletmelerin e-faturaya geçmelerinin zorunlu hale gelmesi gibi, şirket yönetiminde kullanılacak olan bazı yazılımların bulut teknolojisi üzerinden hizmet vermesi de zorunlu yapılabilir.

Başarılı örnekler: Başarılı KOBİ’lerin, bulut teknolojisi kullanarak nasıl verimli ve hızlı bir şekilde işlerini yönettiklerinin örnekleri gösterilebilir. Bu örnekler, diğer KOBİ’lerin de bulut teknolojisine geçme konusunda motivasyonlarını artırabilir. Teknik destekler: KOBİ’lere, bulut teknolojisi kullanımı konusunda verilen teknik desteklerin seviyesi artırılabilir. Ülke genelinde bulut hizmetleri sağlayan fi rmalar, KOBİ’lere danışmanlık hizmetleri sunarak, doğru tercihler

Bulut teknolojilerini keşfeden KOBİ’lerin sayısı hızlı artıyor

Küçük ve orta boy işletmelerin belki de en çok çözüm aradığı konuların başında maliyetler geliyor. Sınırlı finansal yapılar, bu konuda dikkatli ve çözüm odaklı adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. Maliyet düşürmede teknolojinin getirdiği avantajların epey farkındalık yarattığı ifade edilebilir. Dijitalleşmenin sağladığı faydaları giderek daha hızlı özümseyen KOBİ’lerin, teknolojik gelişim için son yıllarda bulut teknolojisi kullanımını artırdıkları gözlemleniyor. Bulut teknolojisi, küçük ve orta boy işletmelerin verimliliklerini yükselterek maliyetleri azaltmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, iş süreçlerini daha verimli hale getirerek rekabet avantajı sağlıyor. KOBİ’ler, bulut teknolojisine geçiş yaparken, güvenlik, uyumluluk ve maliyet gibi faktörleri dikkate almalılar. Gartner’ın yaptığı bir araştırmaya göre, bulut bilişim harcamaları dünya genelinde 2021 yılında 412 milyar dolara ulaştı. 2022’de ise 495 milyar dolarlık bir pazara dönüştü. 2023 yılı bulut bilişim açısından çok daha hızlı ilerliyor ve yıl sonunda bulut bilişim pazarının 591 milyar dolar değerine ulaşması bekleniyor.

DİJİTALLEŞMENİN KOBİ’LERE FAYDALARI

Dijitalleşme, KOBİ’lerin büyümesine yardımcı olan birçok fayda sağlar. Genel olarak dijitalleşmenin KOBİ’lere sağladığı faydalar şunlar:

İş süreçlerinin otomatikleşmesi.

Yeni müşteriler kazanma.

Rekabet avantajı.

Esneklik sağlaması.

Veri analizi yapabilme.

İş birliği olanakları yaratma.

KOBİ’lerin buluta geçişte dikkat etmesi gerekenler

KOBİ’lerin bulut teknolojisine geçiş yaparken dikkat etmeleri gereken bazı faktörler şunlar: İhtiyaçları belirlemek: KOBİ’lerin ilk olarak iş süreçlerindeki eksiklikleri ya da verimliliği artırabilecekleri alanları belirlemeleri gerekiyor. Bulut teknolojisinin hangi alanlarda ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirlemeleri oldukça önemli. Güvenlik: KOBİ’ler, bulut teknolojisini kullanarak iş süreçlerini yürütmeye başlamadan önce, bir takım veri güvenliği endişeleri duyabilirler. KOBİ’ler, bulut hizmet sağlayıcısının güvenlik önlemlerine ve verilerin korunması konusundaki başarısına dikkat etmeliler. Ayrıca, güvenlik açıkları, veri yedekleme, erişim kontrolleri veya kimlik doğrulama gibi konularda da seçici olmalılar. Maliyet hesabı: KOBİ’lerin bulut teknolojisine geçmek için belli bir yatırım yapmaları gerektiğini unutmamaları lazım. Bu yüzden, bulut hizmetlerinin kullanımının getireceği avantajları hesaplamalı ve maliyetleri belirlemeleri gerekiyor. Ancak bulut teknolojilerinin genel olarak işletme maliyetlerini azalttığı biliniyor. Uyumluluk: KOBİ’ler, mevcut iş süreçlerinin ve sistemlerinin bulut hizmetleriyle uyumlu olup olmadığına bakmalılar. Bulut hizmetin mevcut yazılımlarla uyumlu olup olmadığına dikkat edilmeli. Geçiş stratejisi: KOBİ’ler bulut teknolojisine geçiş sürecinde aşamalı bir strateji izlemeliler. Önce işletmedeki kritik süreçleri ve verileri buluta taşıyabilirler ve daha sonra diğer iş süreçlerine geçebilirler. Böylece işletmeler, günlük faaliyetlerini de aksatmadan buluta geçmiş olurlar. Özetle, KOBİ’lerin bulut teknolojisine geçerken dikkat etmeleri gereken birçok faktör var. Yapılacak doğru araştırmalar ve doğru stratejilerle, bulut teknolojisinin getirdiği avantajları en iyi şekilde kullanabilirler.

Bulutta nereden nereye gelindi

Bulut yolculuğuna nereden başladık, hangi süreçleri geçiriyoruz ve nereye doğru gidiyoruz? Bu noktada ortaya konan tespitler önemli. Çünkü bu süreçte aslında gerçekleşenler, yaşananlar ve öngörüler, yapılması gerekenlerin stratejisini ve yol haritasını bize gösteriyor. Bakalım bulut tespitleri neler?

BULUTTA 2 YIL ÖNCE NEREDEYDİK?

Servis olarak yazılım (SaaS) girişimden kurumsal alana taş ınması gerçekleşti. Hibrit bulut yaklaşımı, dijital dönüşü me önemli bir ara adım olarak katkı sağlamaya başladı. İş sürekliliği ve felaket kurtarma çözümlerinde buluta odaklanıldı. İnovasyon ve büyüme için temel bir araç olarak bulut tabanlı yapay zekâ kullanılması gündeme geldi.

BUGÜN NEREDEYİZ?

Çoğu kuruluş , net- yeni uygulamaları (net- new applications) devreye almak iç in bulut öncelikli bir yaklaşımı benimsiyor. Hizmet olarak her ş ey (X-aaS) modelinde büyüme gerçekleşiyor. Ağ uçlarındaki bilgi işlemede büyük artış yaşandı. Ortaklıklar çoğaldı ve çok değ erli hale geldi.

GELECEK 2 YILDA YAPILACAKLAR

Çoğu şirket hem hibrit hem de ç oklu bulut ortamları aracılığıyla esnek bir çalışma şekli benimseyecek. Bulut tabanlı güvenlik çözümleri ilgi ç ekmeye devam edecek.

5 YILDA NELER OLACAK?

Çoğu veri, bir veri merkezinin dışında veya bulut sisteminde yer alacak. Otonom makine karar alma mekanizmasının iş letmelerin sü reç lerine ve tü ketici hayatlarına entegre edilmesi gerçekleşecek.