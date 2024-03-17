43. İstanbul Film Festivali’nde Berlin’den ödüllü filmler prömiyer yapacak

43. İstanbul Film Festivali’nin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da Berlin Film Festivali’nin ödüllü ve öne çıkan filmlerine yer veriyor.

Şubat ayında gerçekleştirilen ve ödülleri dağıtılan 74. Berlin Film Festivali’nden Gümüş Ayı kazanan Hong Sang-soo imzalı A Traveler’s Needs'in yanı sıra Jüri Ödülü ile dönen The Empire ve En İyi Yönetmen ödüllü Pepe, 43. İstanbul Film Festivali’nde ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Seçkide yer alan filmler:

A Traveller’s Needs / Hong Sang-soo: Sade öykülerin ustası Hong Sang-soo'nun Güney Kore'de geçen ödüllü yeni filminin başrolünde Fransa'nın en büyük sinema yıldızlarından Isabelle Huppert var. A Traveler’s Needs, Berlin Film Festivali’nden Jüri Büyük Ödülü ile döndü.

L’Empire / The Empire / Bruno Dumon: Berlin’de Jüri Ödülü’nün sahibi olan L’Empire’de kendine özgü mizahını hiç taviz vermeden sürdüren Bruno Dumont, Fransa'da doğan bir bebeğin nasıl gezegenler arası bir savaşa yol açtığını gişe canavarı uzay destanlarını tiye alarak anlatıyor.

Pepe / Nelson Carlos De Los Santos Arias: Karşılaşmalar ve yanlış anlaşmalar, aydınlanmalar ve hüzünler arasında, hikâye içinde hikâyeyle dolu, öngörülemez bir dünyaya adım atıyoruz. Sıradışı bu filmin anlatıcısı, Kolombiya ormanlarında öldürülen Pepe adındaki bir suaygırının hayaleti. 74. Berlin Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Nelson Carlos De Los Santos Arias, 2018’de İstanbul Film Festivali'nde Cocote ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.

My Favourite Cake / Maryam Moghaddam, Behtash Sanaeeha: Ülkelerinde ev hapsine çarptırıldıkları için Berlin'deki dünya prömiyerlerine katılamayan İranlı yönetmenler Maryam Moghaddam ile Behtash Sanaeeha, ikinci baharın nasıl büyük bir mutluluk getirebileceğini acı-tatlı bir yolla anlatıyor. Film, festivalde FIPRESCI ve Ekümenik Jüri Ödülü’nün sahibi oldu.

Hors du Temps / Suspended Time / Olivier Assayas: Pandemide eve kilitli kaldığımız dönemde sokağa çıkma yasağını aynı evde geçirmeyi tercih eden iki çifti izleyen film, mizah ile dramı ustalıkla bir araya getiriyor.

Black Tea / Abderrahmane Sissako: Moritanyalı usta sinemacı Sissako'nun on yıl aradan sonra çektiği, dikkat çekici, gözlemsel ve duygusal yeni filmi, düğün gününde "hayır!" diyerek başka bir ülkede aşka kapılacak kadar cesur bir kadını izliyor.

Gloria! / Margherita Vicario: Yaşamın mutlu tınılarıyla dolu bu müzikal, tarihi yeni baştan hayal ederek, 18. Yüzyıl İtalya'sında manastırda pop müziği icat eden bir grup genç kadın müzisyenin hikâyesini anlatıyor.