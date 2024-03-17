“İstanbul’un Baylan’ı: 100 Yıllık Serüven” sergisi Yapı Kredi Bomontiada Galeri’de

Araştırmacı yazar ve akademisyen Sevecen Tunç tarafından kaleme alınan ve bir kültür arşivi olma niteliği taşıyan “İstanbul’un Baylan’ı: 100 Yıllık Serüven” kitabından yola çıkarak hazırlanan sergi, İstanbul’un yeme-içme kültüründeki değişim ve dönüşümüne öncülük eden, Cumhuriyet’le yaşıt Baylan’ın asırlık yolculuğunu Cumhuriyet tarihine koşut biçimde, tarihi dönemeçlerin, değişimlerin, toplumsal ve ekonomik gelişmelerin izlerini sürerek anlatıyor.

Küratörlüğünü Sevecen Tunç’un yaptığı, tasarım ve kurgusunu ise Burçak Madran’ın üstlendiği sergi kapsamında Baylan’ın asırlık tarihine ışık tutan fotoğraflar, belgeler, geçmişten günümüze kullanılan mutfak ekipmanları, birbirinden farklı tasarımlardaki çikolata ve şekerleme kutuları ziyaretçiye sunuluyor.

“İstanbul’un Baylan’ı: 100 Yıllık Serüven” sergisi, 20 – 29 Mart 2024 tarihleri arasında her gün, 11.00- 20.00 saatlerinde Yapı Kredi Bomontiada Galeri’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.