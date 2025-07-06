9. Bozcaada Caz Festivali “Bedenlenme” temasıyla geliyor

Paribu’nun ana sponsorluğunda, müzikseverleri ve disiplinler arası toplulukları caz, doğaçlama ve yeni müzikler etrafında buluşturan Bozcaada Caz Festivali, dokuzuncu yılında 5-6-7 Eylül tarihlerinde Bozcaada’da gerçekleşecek.

Eylem ve olma hali

Festival, bu yıl “Bedenlenme / Embodiment” temasıyla katılımcıları, zihinsel fikirlerin ötesine geçerek eylemlerle anlam bulan bir keşfe davet ediyor. Meltem Şahin’in Bozcaada’ya özgü antik hikâyelerden ilham alan görsel tasarımları, festivalin ruhunu yansıtıyor.

Gündüzden geceye

Ayazma Manastır Sahnesi, festivalin ana mekânı olarak öne çıkarken, Habbele Beach ve Salhane sahneleri de müzik dolu anlar vadediyor. Salhane Sahnesi, gün boyu yeni müziklere alan açarken, ilk kez kurulacak Habbele Beach elektronik müzik sahnesi, sabah saatlerinden itibaren DJ performanslarıyla festival ruhunu tüm güne yayacak. Ayrıca, kültür, teknoloji, tasarım ve girişimcilik odaklı KEŞİF programı, atölye, panel ve kolektif üretim etkinlikleriyle festival deneyimini zenginleştirecek.

Kimler var?

Festival, uluslararası ve Türkiye’den önemli caz müzisyenlerini ağırlayacak. Birleşik Krallık’ın caz ve afrobeat sahnesinde öne çıkan Kokoroko, funk ve cazı elektronik altyapılarla harmanlayan Fransız grup Electro Deluxe ve Kerem Görsev, Volkan Hürsever, Ferit Odman, Barış Doğukan Yazıcı ile Engin Recepoğulları’ndan oluşan Kerem Görsev Quintet, müzikseverlerle buluşacak. Çok yönlü müzisyen Mohini Dey (USA) ve Bozcaada Caz Festivali’ne özel proje M Lisa ft. Tolga Bilgin de konuklar arasında olacak.