Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali için geri sayım başladı!

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin düzenlediği, Filiz Dağ’ın liderliğindeki Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, dördüncü yılında sinemaseverleri 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da ağırlayacak. Teknoloji, sanat ve yaratıcılığı bir araya getiren festival, bu yıl bir ilke imza atarak ödül törenini meta evrende gerçekleştirecek. Festival, “En İyi Film Senaryosu”, “En İyi Yapay Zekâ Filmi”, “En İyi Kısa Metraj”, “En İyi CGI”, “En İyi Oyuncu”, “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Bilimsel İçerik” gibi yeni ödül kategorileriyle zenginleşiyor. Ulusal ve uluslararası uzun metraj özel gösterimlerin yanı sıra, festivalin detaylı programı 4 Eylül’deki basın toplantısının ardından açıklanacak.

“Üreten Kim, Üretim Kimin İçin?”

Festival, genç sinemacılara alan açmayı, yerli ve yabancı yaratıcıları buluşturmayı ve yeni üretimlere zemin hazırlamayı hedefliyor. Yarışma bölümleri için, FilmFreeway platformu üzerinden başvurularını yapabilir. Tema, küresel iklim krizi, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirlik konularına odaklanıyor. Festival İdari Direktörü Filiz Dağ, afişteki zekâ işletimli hümanoid robot ve uğur böceği görseliyle ilgili şunları söylüyor: “Afişimiz, tarladaki bir robotun elinde uğur böceğiyle yaşamın kırılgan dengesine dikkat çekiyor. Küresel ısınma ve yapay üretimlerin konuşulduğu bir çağda, ‘Üreten kim, üretim kimin için?’ sorusunu sordurmak istiyoruz.