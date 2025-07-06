Riva’nın Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ndeki lezzet durağı

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, yeşilin her tonunu barındıran ormanları, temiz havası ve huzurlu atmosferiyle şehirden kaçıp nefes almak isteyenlerin uğrak noktalarından biri. Doğal güzellikleri ve köklü tarihi dokusuyla Mahmut Şevket Paşa hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin gönlünde ayrı bir yer tutuyor. İşte tam da bu pastoral mahallenin kalbinde, Canan ve eşi Hasan’ın işlettiği Tezcan Ev Yemekleri, aile mutfağından doğan yemekleriyle bölgenin incilerinden biri olmaya aday.

Kapıdan içeri adım attığınızda, tavuksuyu çorbanın mis kokusu sizi sarıp sarmalıyor; ilk kaşıkta evdeymişsiniz gibi bir huzur doluyor içinize. Tavuksuyu çorba ve ayran aşının ferah başlangıcından, mercimek çorbasının kadifemsi kıvamına; tane tane pilavdan, güveçte etin ağızda eriyen yumuşaklığına; köftenin baharatlı cazibesinden, tavuğun sulu sulu lezzetine kadar her şey var. Üstelik sipariş üzerine özenle hazırlanan kuzu eti de menüde! Taze fasulyenin veya biber dolmasının zeytinyağlı hafifliği, musakkanın sebzeli doyuruculuğu, cacığın serinletici ferahlığı ve kendi bahçelerinden topladıkları erikler ile yapılan kompostonun nostaljik tadı sofrayı tamamlıyor. Finalde sütlacın hakkını veren “anne içeriği” ile hafif tatlı dokunuşu ise yüzünüzde bir tebessüm bırakıyor. Tezcan Ev Yemekleri, sadece karnınızı değil, ruhunuzu da doyuruyor.

Riva’nın doğal güzellikleri arasında, orman havasını soluyarak ya da nehir kenarında bir yürüyüş yaptıktan sonra bu sıcacık lokantaya uğramak, âdeta günü taçlandırıyor. Eğer yolunuz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ne düşerse, Canan ve Hasan’ın mekânını ziyaret etmeden geçmeyin…