Enka’da rock ve caz rüzgârı

Enka Açıkhava Tiyatrosu, yaz akşamlarını müzikle de taçlandırıyor! Müzikseverlerin alternatif rock ve caz dünyasında buluşacağı 7-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek haftada Adamlar, Şenay Lambaoğlu & Tuluğ Tırpan ve Pinhâni sahne alacak.

7 Temmuz Pazartesi

Alternatif rock müziğin yenilikçi temsilcisi Adamlar, ENKA sahnesinde! Tolga Akdoğan (vokal ve elektrik gitar), Berat İşçioğlu (bas gitar), Gürkan Öğütcü (elektrik gitar) ve Berkan Tilavel’den (davul) oluşan grup, derinlikli şarkı sözleri ve yüksek enerjili performanslarıyla izleyicilerin karşısında olacak...

Şenay Lambaoğlu ve Tuluğ Tırpan

9 Temmuz Çarşamba

Şenay Lambaoğlu ve Tuluğ Tırpan, “Mavi’ye Şarkılar” konseriyle caz ve şiiri bir araya getiriyor. Ömer Hayyam, Füruğ Ferruhzad, Nâzım Hikmet, Aziz Nesin ve Can Yücel’in eserleri, cazın derin tınılarıyla hayat bulacak. İkiliye, bas gitarda Eylem Pelit ve davulda Erkan Sönmez eşlik edecek.

11 Temmuz Cuma

Rock grubu Pinhâni, duygusal şarkıları ve kendine özgü tarzıyla Enka sahnesinde olacak. Sinan Kaynakçı (vokal ve gitar), Akın Eldes (gitar), Selim Aydın (bas gitar) ve Hami Ünlü’den (davul) oluşan grup, hit parçalarından oluşan özel bir seçkiyle izleyicileriyle buluşacak.

Konser biletleri Biletix üzerinden ve Enka Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.