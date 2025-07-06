“Ara Güler’in Renkli Anadolusu” Rodos’ta

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli fotoğraf sanatçılarından biri olan Ara Güler’in, Anadolu’nun eşsiz güzelliklerini ve insanlarını renkli karelerle ölümsüzleştirdiği “Ara Güler’in Renkli Anadolu’su” sergisi, 11 Temmuz’da Yunanistan’ın Rodos adasında bulunan Modern Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak. 1957 ve 2003 yılları arasında çekilen 62 renkli fotoğraftan oluşan sergi, Ara Güler’in yalnızca siyah-beyaz fotoğrafçılıkta değil, renkli fotoğrafçılıkta da ne denli usta olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Doğuş Grubu’nun kültür ve sanat alanında uzun soluklu projelere verdiği destek kapsamında, 2016 yılında kurulan Ara Güler Müzesi’nin düzenlediği sergi, sanatçının eserlerini hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda geniş kitlelerle buluşturma misyonunun bir parçası. Ara Güler Müzesi, yurtiçi ve yurtdışındaki sergi, yayın ve iş birlikleriyle, Güler’in sadece bir fotoğrafçı değil, aynı zamanda bir hikâye anlatıcısı ve kültür elçisi olduğunu dünyaya göstermeyi hedefliyor. Bu sergi, müzenin Yunanistan’daki ilk etkinliği olma özelliği taşıyarak, Ara Güler’in sanatını uluslararası bir izleyici kitlesiyle buluşturuyor.

Midyat / Mardin 1983

Anadolu’ya duyulan sevgi

Ara Güler fotoğraflarında, bir çobanın bakışındaki derinlikten, bir köy pazarının canlılığına; antik bir kalıntının dokusundan, bir Anadolu kasabasının renkli sokaklarına kadar geniş bir yelpazede hikâyeler anlatılıyor. Her bir kare, Güler’in süjelerinin özünü yakalama konusundaki eşsiz yeteneğini ve Anadolu’ya duyduğu derin sevgiyi ortaya koyuyor.

Rodos Modern Sanat Müzesi’nde gerçekleşecek sergi, 11 Temmuz - 30 Ağustos arasında ziyaret edilebilecek.