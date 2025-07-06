Gülsin Onay, Fas’taki prestijli piyano yarışmasında jüri üyesi

Devlet sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, bu yıl 15.’si düzenlenecek HRH Prenses Lalla Meryem Uluslararası Piyano Yarışması’nın jüri üyeleri arasında yer alacak. Fas Kralı VI. Mohammed’in himayelerinde, 24-31 Ekim tarihleri arasında Rabat’ta düzenlenecek yarışma, genç piyanistlere uluslararası müzik sahnesinde parlamaları için bir fırsat sunuyor.

80’i aşkın ülkede sahne almış olan Gülsin Onay, yarışmaya katılımı hakkında, “Genç piyanistlerin olağanüstü yeteneklerine tanıklık etmek beni heyecanlandırıyor. Dünyanın dört bir yanından yetenekleri Fas’ta buluşturuyoruz,” dedi. 1994’ten beri iki yılda bir düzenlenen yarışma, 18.000 €’yu aşan ödüller ve Avrupa ile Fas’taki konser imkânlarıyla genç müzisyenler için önemli bir kariyer basamağı oluşturuyor. Büyük ödül 10.000 €’nun yanı sıra, birincilik kazanan yarışmacıya 2026’da Bodrum’daki 23. Gümüşlük Festivali’nde sahne alma fırsatı verilecek. Başvuru tarihleri: Genç Yetenekler: 31 Temmuz 2025, 23:59; Virtüözler: Video gönderimi 31 Temmuz 2025, 23:59; kesin kayıt 31 Ağustos 2025, 23:59. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: www.concours-lalla-meryem.ma