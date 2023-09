İki Michelin’li şef Fatih Tutak bu kez İpek Yolu’ndan ilham alan lezzetler sunuyor

The Peninsula Istanbul, Gallada’da; The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Clement Kwok, The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook ve Gallada’nın Direktör Şefi, Türkiye’nin ilk ve tek iki Michelin yıldızlı şefi Fatih Tutak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete, iş, sanat, moda ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.

Jonathan H. Crook

The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook şunları söyledi:

"Gallada'nın açılışı için burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu akşam İstanbul'da Gallada'nın resmi açılışını kutlarken, The Hong Kong and Shanghai Hotels, Limited (HSH) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Clement Kwok'un da bize katılmasından onur duyduk. Özellikle bu akşam, Fatih Tutak ile bu eşsiz ortaklığın geliştirilmesinde büyük rol oynayan HSH Yiyecek ve İçecek operasyonundan sorumlu Başkan Yardımcımız James Overbaugh da burada olduğu için çok şanslıyız. Gallada bir yolculuğu temsil ediyor. Fatih'in, İstanbul ve Çin arasındaki yolculuğu anlatan; İpek Yolu mutfağı dediğimiz, bu inanılmaz konsepti nasıl keşfettiğine dair pek çok harika hikâye var. Burada bu konseptin şimdi nasıl gerçeğe dönüştüğünü ve hızla İstanbul'un en iyi restoranlarından biri olarak tanınan benzersiz yemek deneyimini nasıl geliştirdiğini görmek heyecan verici. Fatih’in yanı sıra bu muhteşem ekibe de teşekkür etmek istiyorum."

Fatih Tutak

Şef Direktör Fatih Tutak Gallada ve Topside Bar açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında; “16 yılı aşkın Asya maceramın sonrasında ülkeme dönerek Türk Mutfağı’nın derinlerine inebilmek ve bunu layığıyla yapabiliyor olmak en büyük hayalimdi. Gallada ile bu hayalim yeniden gerçekleşmiş oldu. The Peninsula Istanbul ile çıktığım bu heyecan verici yolculukta, sadece bir restoran değil, tüm duyularınıza hitap eden, etkileyici bir deneyim yaşamanızı mümkün kılacak bir mekân yaratmak istedik. Bu çok değerli projenin gerçekleşmesi için bana fırsat veren ve her fırsatta bana özveri ile destek veren The Peninsula Hotel grubuna, projede en büyük emeğin sahibi olan The Peninsula Istanbul ekibine, bu mutluluğu ve gururu paylaşmak için beni kırmayıp burada olan siz değerli dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.

Menü

Gallada ve Topside Bar, misafirlerini İpek Yolu'ndan geçen Avrasya ticaret yollarının tarihi tatları, lezzetleri ve gelenekleri ile tüm bunların İstanbul ile olan bağlantısına dayanan çağdaş bir gastronomi yolculuğuna çıkarıyor. Fatih Tutak binlerce yıldır bu tarihi bölgede çizilmiş rotalar boyunca gelişen sayısız tat skalası, teknik ve sanatsallığa odaklanan, rafine ve sezgisel bir anlayışa sahip menü sunuyor.

Reçeteler aynı zamanda, 1928 yılında Hong Kong'daki Victoria Limanı'na bakan Kowloon'da kurulan The Peninsula Hotel'de başlayıp İstanbul Boğazı’na ve Tarihi Yarımada’ya doğru uzanan neredeyse 100 yıllık bir yolculuğa da değiniyor.

GALLADA, paylaşımlık ortak tabaklar konseptiyle misafirlerini, aile ve arkadaşlar arasındaki sosyal etkileşimi kutlamaya davet ediyor. Zengin menü, Adana kebap mantı’dan odun ateşinde pişirilen deniz ürünlerine, 25 katmandan oluşan şaşlık gibi farklı tatları içeriyor ve ılık hurma keki ve Şef’in annesine ithaf ettiği demir tatlısı gibi özel tatlar ile sona eriyor.