'1952 Miss Universe'de Türkiye'yi temsil etmişti: Gelengül Tayfuroğlu hayatını kaybetti

1952 yılında düzenlenen Türkiye Güzeli yarışmasının birincisi olan ve ülkemizi yurt dışında temsil eden simge isimlerden Gelengül Tayfuroğlu hayatını kaybetti.

1952 yılında Los Angeles’taki Long Beach sahilinde ilk kez düzenlenen Miss Universe’de dünyanın 30 ülkesinden gelen güzellerle yarışan Tayfuroğlu, o dönemde bir çok tabuyu yıkarak yarışmaya katılmıştı.

Life Dergisi yarışmaya katılan güzellerin fotoğrafları çekmişti. Gelengül Tayfuroğlu da o fotoğraflarda bir çok ülkenin güzeliyle birlikte objektiflere poz vermişti. Gelengül Tayfuroğlu, yarışma sonrasında ise dönemin ünlü film yapımcısı Hürrem Erman ile evlendi.

Tayfuroğlu’nun cenazesi, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, 2003 yılında hayatını kaybeden eşinin Aşiyan'daki mezarlığının yanında toprağa verildi.