2024 Berat Kandili ne zaman? Berat Kandilinin önemi

Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir. 16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Berat, Arapçada ''temize çıkma'' anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Bir kısım Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda İslam Peygamberi Muhammed'in bir hadisi vardır:

‘’Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce)

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat Kandili ne zaman?

Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesi 2024 yılında 24 Şubat Cumartesi gecesi idrak edilecek.

Dini günler takvimi 2024

-Regaip Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

-Üç aylar başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

-Miraç Kandili: 6 Şubat 2024 Salı

-Şaban ayı başlangıcı: 11 Şubat 2024 Pazar

-Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

-Ramazan-ı Şerif başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

-Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma

-Ramazan Bayramı arifesi: 9 Nisan 2024 Salı