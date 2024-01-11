Bugün kandil mi? 11 Ocak ne kandili?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bugün Regaib kandili. Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk kandilidir. Regaib kandili nedir? 2024 yılı için kandil tarihleri ne? İşte merak edilen konuların detayları…

Bugün kandil mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bugün yılın ilk kandili olan 11 Ocak Regaip Kandilidir. Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk kandilidir.

Regaip Kandili Nedir?

Rağbet ve hibe edilen anlamına gelen Regaip, birçok armağanı kula bahşedildiği manasına gelir. Arzulanan, bol ve bereketli bağış anlamlarını taşıyan, talep edilen ragibe kelimesinin çoğulu olarak değerlendirilir. Yürekten edilen dualarla Allah’a yönelen ve affedilmeyi dileyen müminler, Regaib gecesinde bolca ibadet ederler. Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk kandilidir.

2024 kandil tarihleri

11 Ocak - Perşembe Regaib Kandili

06 Şubat - Salı Mirac Kandili

24 Şubat - Cumartesi Berat Kandili

05 Nisan - Cuma Kadir Gecesi

14 Eylül - Cumartesi Mevlid Kandili