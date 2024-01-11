Bugün kandil mi? 11 Ocak ne kandili?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 12 Ocak’ta üç aylar başlıyor. Müslümanlar için baharın habercisi Recep, Şaban ve Ramazan’ın başlangıcıdır. Üç aylar öncesinde yılın ilk kandili idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bugün ne kandili? İşte merak edilen detaylar…
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bugün Regaib kandili. Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk kandilidir. Regaib kandili nedir? 2024 yılı için kandil tarihleri ne? İşte merak edilen konuların detayları…
Bugün kandil mi?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bugün yılın ilk kandili olan 11 Ocak Regaip Kandilidir. Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk kandilidir.
Regaip Kandili Nedir?
Rağbet ve hibe edilen anlamına gelen Regaip, birçok armağanı kula bahşedildiği manasına gelir. Arzulanan, bol ve bereketli bağış anlamlarını taşıyan, talep edilen ragibe kelimesinin çoğulu olarak değerlendirilir. Yürekten edilen dualarla Allah’a yönelen ve affedilmeyi dileyen müminler, Regaib gecesinde bolca ibadet ederler. Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk kandilidir.
2024 kandil tarihleri
11 Ocak - Perşembe Regaib Kandili
06 Şubat - Salı Mirac Kandili
24 Şubat - Cumartesi Berat Kandili
05 Nisan - Cuma Kadir Gecesi
14 Eylül - Cumartesi Mevlid Kandili