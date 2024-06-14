Deniz Akkaya kızının velayetini kaybetti: Velayet babaya verildi

Deniz Akkaya, iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö. ile yaşadığı bir tartışmayı, sosyal medya hesabından ifşa etmişti.

Deniz Akkaya, ardından bir açıklama daha yaparak aynı evde bulunmamak için kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderdiğini söylemişti.

Devlet koruması altına alınan A.Ö.'ye psikolojik destek verildi.

Deniz Akkaya, sonrasında babası Muzaffer Akkaya'nın torununun velayetini almak için harekete geçtiğini, kendisini de hapse attırmak istediğini iddia etmişti.

Londra'da yaşayan Efe Önbilgin, 16 yaşındaki kızının velayetini almak için İstanbul 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı. O davada karar açıklandı. Mahkeme, A.Ö.'nün velayetinin annesi Deniz Akkaya'dan alınarak babası Efe Önbilgin'e verilmesini kararlaştırdı.