Diyanet'ten yeni fetva: Nişanlıların görüntülü konuşması caiz değil

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), ücretsiz dağıttığı “Aile ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular” adlı kitapla gündemde. Kitap, aile ilişkileri üzerine çeşitli konuları ele alıyor ve bazı önerilere dikkat çekiyor. İki nişanlı arasında görüntülü veya yazılı iletişimin ahlaki sınırlarına vurgu yapılırken, ilginç bir yasağa da değiniliyor: kadının nişanlısının babasının elini öpmesi.

Kitapta, nişanlı çiftlerin nikah akdi yapılmadan önce, mahremiyet sınırlarına riayet etmeleri gerektiği belirtiliyor. Bu çerçevede, cep telefonu veya internet üzerinden “ahlaki ölçüleri ihlal edecek şekilde” iletişim kurmanın caiz olmadığı ifade ediliyor.

Ayrıca, bir başka ilginç soru üzerine kitapta şu açıklama yer alıyor: “Nişanlanan bir kızın, müstakbel kayınpeder ve kayınlarının ellerini öpmesi helal midir?” Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği yanıt ise kadın ve erkek nişanlıların mahremiyet bakımından yabancı olduğu ifade edilerek, bu durumda kadının nişanlısının babasının elini öpmesinin caiz olmadığı belirtiliyor.