Gürsoy Vakfı, Mimar Sinan'ın vasiyetini yerine getirdi

Gürsoy Vakfı, dünya çapında eserleri olan Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii’nin restorasyonunda amel defterleri arasında bulunan kayıp vasiyetini yaşatma görevini sürdürüyor. Vakıf, her sene olduğu gibi bu yıl da Aşure Günü’nde Süleymaniye Camii’ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere paylaşmanın ve bereketin simgesi olan aşureyi dağıttı. Kazanlarda pişen aşure, Kanuni Sultan Süleyman’ın ihsanı, Mimar Sinan’ın eseri olan Süleymaniye Camii’nin gölgesinde ziyaretçilerin damaklarında buluştu.

Kültürel miraslarımızı korumaya devam edeceğiz

Gürsoy Vakfı Başkanı Turgut Gürsoy: “Gürsoy Vakfı olarak kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere taşınmasına yönelik ülkemizde ve dünyada çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Süleymaniye Camii’nin restorasyonu sırasında gün ışığına çıkardığımız Mimar Sinan’ın vakfiyesinde yer alan “Her Muharrem’in 10’unda cami görevlileri benimle ilgili hatim okusunlar, bu hatimlerin duasını türbemin başında yapsınlar. Gelirinden gelen bir akçe ayrılıp fakir fukaraya yemek ve aşure dağıtılsın” ifadelerinin yer aldığı vasiyetine sahip çıkıyoruz. Bu geleneği nesilden nesile taşıyarak bugün aşurelerimizi Mimar Sinan anısına halkımızla paylaşıyoruz. Dünya çapında eserler inşa eden Mimar Sinan’ın geçmişe ve köklerimize olan bağlılığının tanınmasına ve mirasına sahip çıkılmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Gürsoy Vakfı her yıl Süleymaniye Camii’nde Mimar Sinan’ın bu anlamlı vasiyetini yerine getirerek bir geleneği yaşatıyor. Camiyi ziyaret edenler Mimar Sinan’ın vakfiyesinde yer alan vasiyeti aşure geleneğiyle öğreniyorlar.