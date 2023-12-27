Kadın ustalar en iyi baklavayı yapmak için yarıştı

Ünü dünyaya ulaşn AB nezdinde de tescillenen baklavanın en iyi şekilde üretilmesi için çalışmalar farklı kurumların işbirliğiyle sürdürülüyor. Bu kapsamda Enstitü İstanbul İSMEK Fırıncılık ve Pastacılık Okulunda düzenlenen yarışmanın finalinde, ön elemeyi geçen 4 yarışmacı en iyi ev baklavasını yapmak için mücadele etti.

Alanında uzman isimlerin oluşturduğu jüri önünde hamur yoğurarak yarışmaya başlayan kadın ustalar; hamur açma, hamur döşeme, ceviz atma, dilimleme ve fırına verme etaplarını belirlenen süre içerisinde tamamlayarak şerbet verme ve sunum aşamasına geçti.

Jüri üyelerinin tek tek tadım yaparak puanladığı yarışmanın birincisi Ceylan Varlı, ikincisi Pınar Yalçınkaya, üçüncüsü Tuğba Altay, dördüncüsü ise Reyhan Saparlavarlı oldu.

Birinciye istihdam imkanı sunulurken, tam altın hediye edildi. İkinciye yarım, üçüncüye çeyrek, dördüncüye gram altın, tüm yarışmacılara da katılım belgesi verildi.

“Baklavayı mahir ellere emanet ediyoruz”

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, etkinlikte yaptığı konuşmada, sadece ekonomilerin değil, kültürlerin de küreselleştiği bu dünyada baklavanın mahir ellere emanet edilmesiyle ön plana çıkarılabileceğini söyledi. Yaşık, “Bu anlamda sektöre yetişmiş eleman kazandırabilmek ve bu sektöre gönül verenleri teşvik etmek amacıyla çıktığımız bu yolda kadınlarımızdan gördüğümüz teveccüh bizleri son derece memnun etti." diye konuştu.

İBB Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Oktay Özten de Enstitü İstanbul İSMEK'in kadın istihdamına verdiği önemi anlattı.

Hedeflerinin arasında, "kadın istihdamını artırabilecek potansiyele sahip olmanın" bulunduğunu dile getiren Özten, "Enstitü İstanbul İSMEK olarak kadın istihdamına yönelik yapacağımız her çalışmayla daha fazla kadının Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla istihdam edilmesini sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu..

“500 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz”

İTO Baklava, Pasta ve Şekerli Mamüller Meslek Komitesi ve BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım ise baklavanın tanıtımı için yurt içinde ve yurt dışında yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, sektörle ilgili projelerine her geçen gün bir yenisini eklediklerini söyledi.

Bu yıl baklava ihracatının 350 milyon liraya ulaşacağını dile getiren Yıldırım, "Türkiye'de şu an günlük üretimimiz 1500 tona, sadece baklava üretimi yapan işletme sayımız 125 bine ulaştı. Buna kadayıf ve künefe üreten işletmeleri de eklersek, tatlı üretiminde 200 bin işletmeci firmamız bulunuyor." diye konuştu.

Yıldırım, baklava sektörünün yaklaşık 500 bin kişiye doğrudan istihdam imkanı sağladığına işaret ederek, sektörün gelişiminin devam etmesi, istihdamının artması, ekonomiye katkısının sürmesi için tüm paydaşlar birlikte çalışmaya ve her alanda ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini vurguladı.

"Daha fazla kadın ustanın bu işin içinde yer almasını istiyoruz"

Mehmet Yıldırım, baklava üretiminde kadın çalışan sayısının azlığına dikkati çekerek, "Üretimdeki ustalarımızın yüzde 90'ı erkek. Aslında evlerde daha çok kadınların üstlendiği 'baklava yapma' işi, konu meslek, para kazanmak, zanaat haline geldiğinde nedense erkek yoğun bir sektöre evrilmiş durumda. Bugün buradaki eşitliği sağlamak, kadınlarımızı da sektöre kazandırmak, daha fazla kadın ustanın yetişmesine, daha fazla kadın ustanın bu işin içinde yer almasına, daha fazla kadın ustanın bu işten ekmek yemesine imkan verebilmek, buna yönelik bir farkındalık oluşturmak için adım atıyoruz." dedi.

Yıldırım, Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması'nın bu amaca öncülük edeceğini, organizasyona ilk etaptan beri yoğun ilgi olduğunu bildirdi.

Toplantıda, BAKTAD Onursal Başkanı Nadir Güllü ile BAKTAD Genel Sekreteri Murad Bozanoğlu açıklamalarda bulundu.