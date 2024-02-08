Sosyal Güvenlik Kurumu saat kaçta açılıyor? 2024 Sosyal Güvenlik Kurumu mesai saatleri
Vatandaşların mesai saatlerini merak ettiği kurumlardan biri de Sosyal Güvenlik Kurumu. Sosyal Güvenlik Kurumu saat kaçta açılıyor, hafta sonları açık mı ve hangi günler kapalı gibi sorular merak ediliyor. Peki, SGK saat kaçta açılıyor? SGK hafta sonu açık mı? İşte 2024 SGK çalışma saatleri...
2024 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışma saatleri
Hafta içi: 08:00 - 17:00
Öğle arası: 12:00 - 13:00
Hafta sonu: kapalı
Sosyal Güvenlik Kurumu saat kaçta açılıyor?
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun merak edilen mesai saati sabah 08:30’da başlıyor ve 12:00’a kadar devam ediyor. Saat 12:00’den 13:00’a kadar öğle molası veriliyor. Öğleden sonra mesai 13:00 başlıyor ve 17:00’da bitiyor.
Hafta sonları Sosyal Güvenlik Kurumu açık mı?
Sosyal Güvenlik Kurumu cumartesi ve pazar günleri kapalıdır.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hizmet vermediği günler
-Hafta sonu
-Ramazan Bayramı
- Kurban Bayramı
-1 Ocak
-1 Mayıs
-19 Mayıs
-23 Nisan
-29 Ekim
-30 Ağustos