Sosyal Güvenlik Kurumu saat kaçta açılıyor? 2024 Sosyal Güvenlik Kurumu mesai saatleri

2024 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışma saatleri

Hafta içi: 08:00 - 17:00

Öğle arası: 12:00 - 13:00

Hafta sonu: kapalı

Sosyal Güvenlik Kurumu saat kaçta açılıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun merak edilen mesai saati sabah 08:30’da başlıyor ve 12:00’a kadar devam ediyor. Saat 12:00’den 13:00’a kadar öğle molası veriliyor. Öğleden sonra mesai 13:00 başlıyor ve 17:00’da bitiyor.

Hafta sonları Sosyal Güvenlik Kurumu açık mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu cumartesi ve pazar günleri kapalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hizmet vermediği günler

-Hafta sonu

-Ramazan Bayramı

- Kurban Bayramı

-1 Ocak

-1 Mayıs

-19 Mayıs

-23 Nisan

-29 Ekim

-30 Ağustos