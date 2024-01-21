Survivor All Star Aysu Keskin Kimdir? Hangi spor kulüplerinde oynadı?
Survivor All Star 2024’te takımlara katılacak ilk yedek oyuncular belli oldu. Kırmızı takım kadrosuna Yağmur Banda, mavi takım kadrosuna ise Aysu Keskin katıldı. Survivor 2023’te de yarışan Aysu Keskin sakatlıktan dolayı veda etmek zorunda kalmıştı. Aysu Keskin’in hayatı merak ediliyor. Peki, Aysu Keskin kimdir? İşte detaylar…
Survivor All Star 2024’te adaya veda eden yarışmacılardan sonra kadrolara yedek yarışmacılar eklendi. Mavi takım kadrosuna Aysu Keskin dahil oldu. Peki, Survivor Aysu Keskin kimdir? İşte merak edilen detaylar…
15 Mayıs 1990 yılında doğan Aysu Keskin , Türk kadın basketbolcudur. Aysu Keskin, guard pozisyonunda oynuyor. Boyu 180 cm. Survivor 2023’e katılmıştır.
Aysu Keskin basketbol kariyerine 2013'te TED Ankara Kolejliler’de başladı. Bugüne kadar: TED Ankara Kolejliler, Ordu Spor Kulübü, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol İhtisas, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü ve İzmit Belediye Spor Kulübü'nde oynadı.
2023 Survivor ünlüler-gönüllüler ‘e katılan basketbolcu sakatlıktan dolayı adaya veda etmişti. Şimdi ise Survivor All Star 2024’e mavi takıma yedek olarak katıldı. Dün yayımlanan bölümde konseyde, depremde hayatını kaybeden arkadaşı için yarışacağını söyledi.