Survivor Bozok Gören kimdir?

Bozok Gören, 5 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Ankaralıdır. Eğitim hayatı Ankara, İstanbul ve Amerika'da geçmiştir.

2000 yılında bir ajansda mankenlik yapmaya başladı. Mankenlik yaptığı yıllarda adı manken Çağla Şikel'le birlikte anıldı. Mankenliği bırakıp Amerika'da 9 yıl restoran ve bar işletti. Bozok Gören, aynı zamanda su altı teknolojisi eğitimi almış ve profesyonel bir dalgıçtır.

2012'de Türkiye'ye dönerek Çeşme Alaçatı'ya yerleşmiş ve aynı yıl içinde, New York'taki kendi barında tanıştığı Amy ile evlenmiştir. 2013 yılında Acun Ilıcalı'nın davetiyle Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı. 2015 yılında 'Survivor All Star' yarışmasına davet edilen Bozok ikinci defa yarışmaya katıldı. Yarışma sonrası İzmir’e yerleşen Bozok ve Amy Gören çifti Çeşme Alaçatı'da birlikte bir restoran işletmeye başladılar. Gemma Ocean Gören adında bir kız çocuğu var. Bozok üçüncü kez Survivor yarışmasına katıldı ve şuan 2024 Survivor All Star da yarışmaktadır.