Yapay zeka ile Elvis Presley konseri düzenlenecek

Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley'nin hologram gösterisi 2024'te seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. "Elvis Evolution" adını taşıyan gösteri ilk kez Londra'da kasım ayında gösterilecek.

"İzleyeni alıp götüren bir konser deneyimi" olarak tanımlanan gösteri, daha sonra Las Vegas, Tokyo ve Berlin'e gelecek. Presley'nin binlerce kişisel fotoğraf ve videosu, yapay zeka ve hologram kullanılarak sahneye taşınacak. Gösteri, yıldızın kariyerini ve geride bıraktığı mirası yansıtacak.

Layered Reality'nin kurucusu ve CEO'su Andrew McGuinness "Elvis Evolution, müzik efsanesi Elvis Presley'e yeni nesil bir övgüdür. Elvis dünya çapında süperstar statüsünü koruyor ve dünyanın her yerindeki insanlar artık orada öylece oturup eğlenmek istemiyor; bunun bir parçası olmak istiyorlar" dedi.

Presley, son olarak hayatını konu alan Sofia Coppola imzalı Priscilla filmiyle gündeme gelmişti.

Eski albümünü "1989 - Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydeden Taylor Swift, rekorlarına bir yenisini ekledi. Şarkıcı, Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin rekorunu kırdı. Swift, albümüyle "1. sırada en uzun süre kalan şarkıcı" olarak tarihe geçti.