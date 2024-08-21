Alışveriş devleri davalık oldu! Shein'den Temu'ya ağır suçlamalar

Marketing Türkiye'nin haberine göre Shein, Temu’yu “sahtecilik, ticari sır hırsızlığı, fikri mülkiyet hakları ihlali ve dolandırıcılık üzerine kurulu yasadışı bir girişim” gibi oldukça ağır suçlamalar içeren bir dava açtı. Shein’in iddialarına göre Temu, bir pazar yeri gibi görünse de aslında satıcılarının tüm faaliyetlerini bilfiil kontrol ediyor. Şirket, satıcılarına hangi ürünleri listeleyebileceklerini ve hangi fiyatlardan satabilecekleri konusunda zorlama yaparak onları başkalarının haklarını ihlal etmeye teşvik ediyor ve hatta ihlali kabul ettikten sonra bile ürünleri web sitesinden kaldırılmalarını engelliyor.

Shein ve Temu arasındaki gerilim, suçlamalarla büyüyor

Söz konusu bu dava, iki şirket arasındaki ilk gerginlik de değil. Şirket daha önce, Shein’i kendi tedarikçilerini kesmeye zorlamakla suçlamış, Shein ise Temu’nun sosyal medya içerik üreticilerine Shein hakkında yanlış ve yanıltıcı ifadeler kullanmaları için para ödediğini öne sürmüştü. Buna karşılık Shein ise Temu’nun agresif düşük fiyat politikasını eleştirirken, Temu’nun bu fiyatları elde etmek için her türlü yola başvurduğu iddiasında.

Ticari sır hırsızlığı ve müşteri yanıltma taktikleri suçlaması

Shein’in iddialarına göre şirket, iç fiyatlandırma bilgileri dahil olmak üzere ticari sırları çalıyor, X’de Shein gibi davranarak müşterileri yanıltmaya çalışıyor, Shein’in ticari markasını Google reklamlarında kullanıyor ve pazar payını garantilemek için her siparişte ortalama 30 dolar zarar ediyor.