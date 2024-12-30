BES’te devlet katkısı kime fırsat, kime piyango?

Yıl bitiyor. Yeni heveslerle, yeni hayallerle, yeni yıla giriyoruz. Ama bireysel emeklilik sisteminde 2024 ile halen işimiz bitmedi. BES’te 2024’ün devlet katkılarını almak için son iki güne giriyoruz. Yıl içinde yani 1 Ocak-31 Aralık döneminde toplamda 240 bin liraya ulaşan katkı paylarının karşılığında 72 bin liraya ulaşan devlet katkısı almak mümkün olacak.

Sistemde 10 yılı dolduran ve 56 yaşını da tamamlayan katılımcılar, sistemden ayrılmak istediklerinde, devlet katkılarının tamamını alabilecekler ve getiriler üzerinden de %5 stopaj ödeyecekler. Şu son iki günde sisteme nakden yatırılan katkı payları emeklilik hakkı kazananlar için %30 kazanç anlamına geliyor. Yıllık enflasyonun %50 civarında olduğu bir dönemde, %30 kazanç çok iyi bir getiri demek. Özellikle 33 günde elde edilecekse…. Bu anlamıyla emeklilik hakkı kazananlar için BES’te devlet katkısı tam bir fırsat.

Sistemde 10 yıl ve 56 aşını dolduran katılımcılar bu fırsatı aşağıdaki şekilde değerlendirebilirler.

Öncelikle bu katılımcıların 2024 yılının devlet katkısının tamamını almak için sisteme ne kadar daha katkı payı yatırmalarını gerektiğini öğrenmeleri gerekiyor. Bunun için telefonlarına BES Mobil’i indirmeleri ve ‘Devlet Katkısı Limitiniz’ kısmına göz atmaları yeterli. 2024 yılının devlet katkısını en üst seviyeden almak için eksik kalan katkı payları, BES hesaplarına şu son iki günde mutlaka nakit olarak yatırılmalı. Çünkü 1 Ocak sonrasına sarkan katkı payı ödemeleri 2025 yılının devlet katkısından faydalanacak.

Peki, bu devlet katkısını almak için ne yapmalı? BES’ten emeklilik hakkı kazanmış olan bu katılımcılar, ellerinde nakit varsa zaten hiç beklemeden sisteme yatırabilir. Ama nakit yoksa belki vadeli hesapları bozmak, para piyasası fonu vb likit fonları bozmak düşünülebilir. Çünkü vadeli hesaplar da, likit fonlar da, 33 günde %30 getiri sağlama potansiyeline sahip değil. Diğer yandan belki yastıkaltında bekleyen, çeyrek altın, bilezik, döviz bozularak BES hesabına aktarılabilir.

Peki, acaba kredi kartıyla katkı payı ödeme şansı, fırsatı bulunabilir mi? BES şirketleri genellikle yılın son aylarında kredi kartlarına blokaj uygulamıyor. Yani kredi kartıyla tahsil edilen tutarı aynı gün BES hesabına yansıtıyor. Eğer böyle bir kampanyadan faydalanma fırsatı bulunursa, mutlaka değerlendirilmeli. İlla kendi BES şirketinin kampanya yapmasını beklemeye de gerek yok. Hangi şirkette kampanya varsa orada sözleşme açılarak katkı payı yatırılabilir. Çünkü emeklilik hakkı kazanan katılımcı sistemden çıkarken, BES’teki sözleşmelerin hepsi birleştirilebiliyor. Böylelikle bir ay önce açılan sözleşmelerde bile devlet katkılarının tamamını almak mümkün olabiliyor.

Şimdi işin piyango kısmına gelelim. BES’teki devlet katkısı bazı katılımcılar için tam bir piyango. Bu katılımcıların büyük kısmı, genellikle bankalardan kredi kullanma aşamasında sisteme dahil edilip, sonrasında katkı payı ödemeyenlerden oluşuyor. Bir kısmı da bir şekilde sisteme girip, sonrasında katkı payı ödememiş veya ödeme kabiliyetini kaybetmiş katılımcılar. Sistemde yürürlükte sözleşmesi olan bu katılımcılar yaklaşık 2 milyon kişi. EGM’nin 31 Aralık 2023 verilerine göre sistemde 210 bin katılımcının hesap bakiyesi sıfır. Yani hesapta hiçbir birikim yok. 1,8 milyon katılımcının hesap bakiyesi ise 0-1,000 lira arasında. İşte bu iki milyon katılımcı içinde sistemde 10 yılı dolduran ve 56 yaşını bitirenler için BES’te devlet katkısı tam bir piyango. Bu piyangoyu kazanmak için katılımcıların yapacağı tek bir şey var: Sisteme katkı payı ödeyip, devlet katkılarının hesaplarına geçmesini beklemek. 2024 yılında 240 bin lira yatıranlar doğrudan 72 bin lira devlet katkısının sahibi olacak. Bu zamanda 72 bin lira az para mı?

Daha sonrasında da isterlerse hem kendi yatırdıkları parayı, hem de devlet katkılarının tamamını alarak sistemden çıkabilirler. Çünkü emeklilik hakkını kazanmışlar. Ama burada tek bir sorun var: Bu katılımcılar piyango biletini satın almıyor. Halbuki BES Mobil’i telefonlarına yükleseler, sistemde sözleşmelerini görebilecek ve belki de katkı payı ödemek için çaba gösterecekler. Yukarıda bahsedilen katkı payı ödeme yollarından biri ile sisteme katkı payı yatırmak, piyango biletinin satın alınmasını sağlayacak.

BES’teki sözleşmesini unutmuş, yaklaşık 2 milyon katılımcıdan biri de siz olabilir misiniz?