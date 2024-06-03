İş Bankası'ndan BES sahiplerine avantajlı kredi

BES teminatlı kredi kullanımı uygulaması bugün başladı. BES'te yapılan düzenlemeyle, BES birikimleri teminat olarak gösterilerek bankalardan kredi çekme imkanı sağlandı.

Banka da müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu çözümlere, "BES Teminatlı İhtiyaç Kredisi"ni ekledi. BES katılımcıları böylece emeklilik birikimlerine dokunmadan acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Krediye teminat olarak gösterilen BES birikimleri, kredinin açık olduğu süre boyunca Alacağın Devri Fonlarında değerlenmeye devam ediyor. Kredi kapatıldıktan sonra, teminat gösterilen BES birikimlerinin fon dağılımı, tekrar kredi açılışı öncesindeki fonlar olacak şekilde güncelleniyor. Söz konusu süreç, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından uçtan uca koordine ediliyor.

Başvuruları, bankanın şubelerinden yapılabiliyor.