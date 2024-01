BES'te devlet katkısının üst limiti 72 bin 9 TL'ye yükseldi

Takip Et

Türkiye Sigorta Birliği, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısına ilişkin bir açıklama yayınladı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 2024 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısının üst limiti, asgari ücrette yapılan düzenleme ile yükseldi.

Bu sizin için ne anlama geliyor?

Maksimum Fayda: 2024 yılında alabileceğiniz en yüksek devlet katkısı, tam 72 bin 9 TL. Bu katkının tamamından yararlanmak için, yıl içinde toplam 240 bin 30 TL katkı payı yatırılması gerekiyor.

Her Adımda Kazanç: Bireysel Emeklilik Sistemi’nde, yatırdığınız her katkı payı size kazanç olarak dönüyor. Katkı payınızın yüzd 30’u kadar, örneğin yatırdığınız her 500 TL için ek 150 TL devlet katkısı yatırılır.

Sürekli Artan Birikimler: Düzenli ya da toplu yatırdığınız katkı payları, devlet katkısıyla birleşerek birikimlerinizi sürekli artırır.