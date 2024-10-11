14 milyar dolarlık vurgun yapan Çinli dolandırıcı Endonezya'da Türk pasaportuyla yakalandı

Geçen yıl Türkiye vatandaşlığı alan Singapurlu Vang Shuiming, 3 milyar dolarlık vurgun yapmıştı. Türk pasaportu ve kimliği bulunan dolandırıcı, Singapur’un en büyük kara para davasıyla tarihe geçmişti.

Bu kez yine Türk pasaportu, yine milyar dolarlık bir vurgun var. Ancak miktar, Singapurlu vurguncunun neredeyse 5 katı: 14 milyar dolar. Vurgun Çin’de yaşansa da tutuklama haberi Endonezya’dan geldi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Endonezya, Pekin'in 14 Milyar Dolarlık yatırım dolandırıcılığı için aradığı Çinli şüpheliyi tutukladı. Endonezya'daki göçmenlik yetkilileri, Çin'deki müşterilerini 14 milyar dolardan fazla dolandırdığı bildirilen bir yatırım dolandırıcılığına karıştığı gerekçesiyle Pekin tarafından aranan bir Çinliyi gözaltına aldı. 39 yaşındaki şüpheli, 1 Ekim'de Bali'deki Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'ndan Singapur'a gitmek üzere ayrılmaya çalışırken göçmenlik otomatik kapısı tarafından engellendiğinde yakalandı.

Endonezya'nın hukuk ve insan hakları bakanlığındaki göçmenlik şefi Silmy Karim, havaalanının biyometrik veri sisteminin kendisini aranan bir şüpheli olarak tanımladığını ve bunun da tutuklanmasına yol açtığını belirtti. Şüpheli, 26 Eylül'de Singapur'dan Bali'ye Joe Lin adıyla Türk pasaportuyla geldi. Bu olay, Interpol'ün belirli ülkeler tarafından aranan şüphelilerin tutuklanması için dünya çapındaki kolluk kuvvetlerine gönderilen Kırmızı Bülten'den bir gün önce gerçekleşti.

50 binin üzerinde mağdur var

Endonezya’daki Ulusal Polisin uluslararası bölümünün başkanı Krishna Murti, şüphelinin Çin'e sınır dışı edilmesi veya iade edilmesi kararının alınması sürecinin biraz zaman alacağını belirtti. Şüphelinin gerçekten Türk vatandaşı olup olmadığının veya Endonezya'ya girmek için sahte pasaport kullanıp kullanmadığının teyit edilmesi gerektiğini belirtti. Pekin, 50.000'den fazla mağdurdan 100 milyar Çin Yuanı'nın (yaklaşık 14 milyar dolar) üzerinde para topladığı iddia edilen Ponzi şemasıyla bağlantılı olarak şüphelinin adını verdi.