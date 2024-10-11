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Medef: Fransa'nın 2025 bütçesi şirketlere çok fazla yük getiriyor

Fransız iş dünyasının lobi grubu Medef, Fransa'nın 2025 bütçesinin, ülkenin yapması gereken tasarrufların yükünü şirketlere yüklediğini savundu.

Haber Merkezi
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Medef: Fransa'nın 2025 bütçesi şirketlere çok fazla yük getiriyor
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Fransa'da hükümetin mali disipline dönüş planı, 1 milyar Euro'dan fazla gelir elde eden şirketler için vergilerde geçici bir artış içeriyor.

Medef, sosyal güvenlik primlerindeki kesintiler nedeniyle şirketlerin işgücü maliyetlerinin artacağını, bunun da rekabet güçlerine zarar vereceğini, istihdamı yok edeceğini ve büyümeyi yavaşlatacağını öne sürdü.

Medef, “Ekonomik durum parlamentoyu, ekonomik dinamiği değiştirmeyen önlemlere öncelik vererek ülke için doğru seçimleri yapmaya yöneltmelidir, çünkü yarının istihdam ve gelirlerini yaratacak olan bunlardır” dedi.

Grup, tasarrufların ağırlıklı olarak kamu sektöründen gelmesi gerektiğini savundu.

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