Fransa, bütçe açığını kapamak için memurları işten çıkaracak, vergileri artıracak

Fransa'da hükümet 60 milyar Euro (65.68 milyar $) değerinde vergi artışı ve harcama kesintisi ile kamu maliyesindeki büyük deliği kapatmayı amaçlayan 2025 bütçesini sundu.

Fransız hükümeti 2,200 kişiyi işten çıkaracak. Hükümet yetkilileri, özellikle öğretmen sayısının, öğrenci sayısında beklenen düşüşle birlikte azalacağını söyledi.

Fransa dış yardım bütçesini 1,3 milyar Euro azaltacak. Çıraklar ve diğer meslekler için sübvansiyonlar 2,1 milyar Euro azaltılacak. Yeşil sübvansiyonlar, özellikle yalıtım ve elektrikli araba alımı için olanlar, 1,9 milyar Euro azaltılacak.

Emekli maaş zammı ötelenecek

1 Ocak'ta enflasyon nedeniyle emekli maaşlarında yapılması planlanan artış altı ay ertelenerek 3,6 milyar Euro tasarruf sağlanacak.

Fransa'nın geliri 1 milyar Euro’yu aşan en büyük şirketleri karları üzerinden ek vergi ödeyecek. Onaylanması halinde 440 şirketi etkileyecek olan verginin gelirinin 8 milyar Euroya ulaşması bekleniyor.

Zenginlere vergi artışı

Yılda 250.000 Euro’dan fazla kazanan bireylerin gelir vergisinde geçici bir artış yapılacak ve vergi boşluklarının kullanılmasını önlemek için sadece bu haneler için yüzde 20'lik asgari bir vergi getirilerek yılda 2 milyar Euro gelir elde edilecek.

Fransa, uçak biletleri ve özel jetler için bir vergi artıracak. Şu anda sektörle görüşülmekte olan miktar, parlamento tartışmaları sırasında bütçe tasarısına bir değişiklikle eklenecek. Hükümet yetkilileri, uçuş başına 6 Euroluk verginin İngiltere ve Almanya'dan daha düşük olduğunu söyledi.

Kamu hizmetleri daha önce kamulaştırılan enerji şirketi EDF, Fransız devletine olan kâr payını 2 milyar Euro artıracak.