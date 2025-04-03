AB, Ukrayna'ya askeri yardımı sağlamak için kısa vadeli çözümleri tartışıyor

AB ülkelerinin savunma bakanları, gayriresmi formatlı toplantıda AB Dönem Başkanı Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.

Toplantı girişinde basına açıklamalarda bulunan Kallas, bakanların hem Ukrayna'ya yardım etmek hem de Avrupa'nın savunmasını güçlendirmek için en hızlı şekilde neler yapılabileceğini görüşeceklerini söyledi.

Kallas, AB Komisyonunun savunmada yol haritası niteliğinde, 2030 hedeflerini içeren Beyaz Bülten sunduğunu anımsatarak, "Finansman, ortak tedarik, amiral gemisi niteliğinde projeler söz konusu olduğunda tartışılması gereken birçok unsur var. Bu yüzden bugün çok kapsamlı ve yoğun tartışmalar bekliyorum." dedi.

"Ukrayna, savaş alanında ne kadar güçlü olursa müzakere masasında da o kadar güçlü olur"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 2 milyon mermi için 5 milyar avroya ihtiyaç duyduklarını ilettiğini anlatan Kallas, "Bu anlamda işler çok iyi gidiyor. Üye ülkelerin farklı teklifler ve katkılarla geldiğini görmekten mutluluk duyuyorum. Dolayısıyla ihtiyaç duyulanın zaten yarısından fazlasını karşılıyoruz. Bu yüzden bugün, ülkelerimizin Ukrayna'ya yardım etmek için çok kısa bir vadede daha fazla ne yapabileceklerini açıklamalarını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, "Ukrayna, savaş alanında ne kadar güçlü olursa müzakere masasında da o kadar güçlü olur." dedi.

"Ticaret savaşlarında kazanan yoktur"

Kallas, ABD'nin karşılıklı tarifeleri duyurmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Ticaret savaşlarında kazanan yoktur. Tüm bu ticaret tarifelerinin tüketiciler için fiyatları artıracağı ve sonunda her şeyin bedelini ödeyecekleri açıktır. Dolayısıyla elbette Amerikalılarla yaptığımız savunma işbirliği çok önemli. Diğer yandan kendi savunma sanayimiz için daha ne yapabileceğimizi de düşünüyoruz çünkü şu anda Amerikalılardan çok şey satın alıyoruz. Portföyümüzü çeşitlendirmemiz gerekiyor."

ABD Başkanı Donald Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu. Bu kapsamda AB’ye yüzde 20 oranında karşılıklı tarife uygulanması bekleniyor.