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Rusya'dan Almanya'ya sert yanıt: Rusya için ültimatom dili kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya hükümetinin Rusya'ya yönelik yaptırım açıklamasına tepki göstererek, "Rusya için ültimatom dili kabul edilemez, bu dil uygun değil. Rusya ile bu şekilde konuşulamaz" dedi.

Haber Merkezi
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Rusya'dan Almanya'ya sert yanıt: Rusya için ültimatom dili kabul edilemez
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Kremlin'den Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius'un bugün yaptığı "Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulanacağız" açıklamasına tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya hükümetinin Rusya'ya yönelik yaptırım açıklamasına tepki göstererek, "Rusya için ültimatom dili kabul edilemez, bu dil uygun değil. Rusya ile bu şekilde konuşulamaz" dedi. Peskov, 10 Mayıs'ta da benzer tehditlerin yapıldığını hatırlatarak, o günkü tehditlerin de "ültimatom olacak bir biçimde" ifade edildiğini belirtti.

30 günlük bir ateşkes önermişlerdi

Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya liderleri ateşkes çağrısı yapmıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere ile Polonya Başbakanları Keir Starmer ve Donald Tusk, 10 Mayıs'ta Kiev'de Ukrayna tarafıyla görüşmelerde bulunarak 12 Mayıs'tan itibaren 30 günlük bir ateşkes önermişlerdi.

Rusya'ya karşı ek yaptırımlar gündemde

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, haftalık basın toplantısında Ukrayna'da muhtemel ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Kornelius, Moskova'nın Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Başbakanı Donald Tusk tarafından cumartesi talep edilen "30 günlük şartsız ateşkesi" uygulamaması halinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağını bildirmişti.

Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderlerinin cumartesi günü dile getirdiği "Rusya'dan pazartesi gününden itibaren 30 günlük ateşkes ilan etmesi" talebini hatırlatan sözcü, "Zaman daralıyor, günün sonuna kadar 12 saatimiz kaldı" diye konuşmuştu.

 

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