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AB ve 8 ülkeden, Myanmar'da askeri yönetimin sivillere yönelik şiddetine kınama

AB ülkeleri ile ABD, İngiltere, Norveç, İsviçre, Yeni Zelanda, Güney Kore, Avustralya ve Kanada, Myanmar'daki askeri yönetimin, dini ve etnik azınlıklar dahil sivillere yönelik şiddetini "en güçlü" şekilde kınadı.

Haber Merkezi
AA
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AB ve 8 ülkeden, Myanmar'da askeri yönetimin sivillere yönelik şiddetine kınama
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AB ülkeleri ile ABD, İngiltere, Norveç, İsviçre, Yeni Zelanda, Güney Kore, Avustralya ve Kanada, Myanmar'da ordunun darbeyle yönetimi ele geçirmesinin 4. yılında ortak açıklama yaptı.

Darbeden bu yana Myanmar halkının, haklarından mahrum bırakıldığına ve ülkedeki binlerce kişinin de hayatını kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, "Myanmar askeri rejiminin, insan hakları ihlalleri, tüm dini ve etnik azınlıklara yönelik sistematik zulüm ve ayrımcılık da dahil sivillere zarar veren şiddeti tırmandırmasını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, ordunun hava saldırılarıyla sivilleri öldürdüğü, okulları, pazar ile ibadet yerlerini ve tıbbi tesisleri tahrip ettiği vurgulandı.

Askeri yönetimin, şiddeti durdurmaya, ülke genelinde engelsiz ve güvenli insani erişim sağlamaya ve uluslararası insani hukuka uymaya çağrıldığı açıklamada, insani yardım ihtiyaçlarının darbeden bu yana yirmi kat arttığı belirtildi.

Açıklamada, nüfusun üçte birinden fazlası olan yaklaşık 20 milyon kişinin, temel ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardıma ve tahminen 15,2 milyon kişinin de gıda yardımına ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Süregelen çatışmalar nedeniyle çok sayıda insanın ülke dışına kaçmak zorunda kaldığına işaret edilen açıklamada, "Uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı, dolandırıcılık merkezleri ve insan kaçakçılığı dahil olmak üzere artan suçlar Myanmar halkına zarar vermekte ve komşu ülkeleri etkileyerek daha geniş bir bölgede istikrarsızlık riski oluşturmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den Eylül 2024'e kadar en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

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