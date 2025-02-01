Trump, Putin'le konuşacağını ve "önemli" adımlar atabileceklerini bildirdi
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacağını ve onunla Rusya-Ukrayna Savaşı için "önemli" adımlar atabileceklerini bildirdi.
AA
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Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile görüşeceğini söyledi.
Trump: Ben başkan olsaydım savaş başlamayacaktı
Başkan Trump, "Konuşacağız ve bence belki de önemli bir şey yapacağız. Biz bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamayacaktı." dedi.
Putin'le doğrudan konuşup konuşmadığı sorusu üzerine Trump, bunu söylemek istemediğini vurguladı.
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