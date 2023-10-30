ABD: Asker gönderme planımız veya niyetimiz yok

7 Ekim'de başlayan İsrail ile Hamas arasındaki çatışma sürerken ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail veya Gazze'ye asker gönderme planlarının olmadığını açıkladı.

CBS News'e konuşan Harris, İsrail'in "kendini savunma hakkı" olduğunu belirtti.

Harris, "Hamas ve Filistinlilerin aynı sayılmaması gerektiğini" söyleyerek "Filistinliler, İsraillilerle aynı güvenliği, kararlılığı ve onuru hak ediyor." şeklinde konuştu.

İsrail-Filistin çatışmasında savaş kurallarına bağlı kalınması gerektiğine dikkati çeken Harris, Filistin’e insani yardım akışının devam etmesinin önemine işaret etti.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, "İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok." diyerek İran'a konuya dahil olmaması çağrısında bulundu.

"Gazze'de kara operasyonları genişliyor"

İsrail ordusu, askerlerin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "kara operasyonlarını genişletmeye" devam ettiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, askerlerin, Gazze'de gece boyunca "kara operasyonlarını" sürdürdüğü ifade edildi.

Operasyonlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandığı ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasaam Tugayları'nın "birçok üyesinin" öldürüldüğü aktarıldı.

Son durum

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da bir gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.