'ABD gemisi Doğu Akdeniz'e ilerliyor'

ABD haber kanalı CNN, ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği ve Kızıl Deniz'de bulunan amfibi gemisinin, Doğu Akdeniz'e doğru ilerlediğini duyurdu.

CNN'in isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin ağustos ayında Orta Doğu'ya gönderdiği 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliğini taşıyan USS Bataan amfibi gemisi geçen haftanın sonlarında Süveyş Kanalı'na doğru ilerlemeye başladı.

Yetkililerden biri, ağustos ayından bu yana Kızıldeniz'de konuşlu geminin yakın zamanda Doğu Akdeniz'e varacağını kaydetti.

Bu adımla, geminin İsrail ve Lübnan'a daha yakın bir konuma geleceğini kaydeden yetkililer, geminin bir görevinin de sivillerin tahliyesine yardımcı olmak olduğunu aktardı.

ABD, 18 Ekim'de Lübnan'daki vatandaşları için ülkeden ayrılma çağrısı yapmıştı.

ABD'nin gönderdiği görev birliği ve savaş gemileri, Orta Doğu'ya varmıştı

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığından ağustos ayında yapılan yazılı açıklamada, 10 Temmuz'da Virginia eyaletinden yola çıkan USS Bataan amfibi gemisi, "USS Cartel Hall" isimli çıkarma gemisi ve yaklaşık 3 bin askerden oluşan 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği'nin 6 Ağustos'ta Kızıldeniz'e vardığı belirtilmişti.

Açıklamada, yeni gelen asker ve gemilerle, bölgede bulunan ABD 5. Filosu'nun kabiliyetlerinin artacağı ifade edilmişti.

Söz konusu adım, İran'ın Basra Körfezi'nde ticari gemilere müdahalesinin ardından gelmişti