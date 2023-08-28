ABD askeri helikopteri düştü: 3 asker öldü, 5'i ağır yaralı

Kuzey Toprakları Başbakanı ve bölgenin Sağlık Bakanlığı görevini de yürüten Natasha Fyles, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tedavi için ülkenin kuzey kıyısındaki Royal Darwin Hastanesi'ne nakledilen 20 askerden 12’sinin taburcu edildiğini, Melville Adası'na düşen 23 ABD deniz piyadesini taşıyan helikopterden sağ çıkan 20 askerden 8'inin tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Tedavi altındaki askerlerden 5'inin durumunun ağır olduğunu kaydeden Fyles, yaralıların durumlarına ilişkin daha fazla ayrıntı veremeyeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, X sosyal medya platformunda kazaya ilişkin, "Jill ve ben, kazada hayatını kaybeden deniz piyadelerinin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralananlar için de dua ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Savunma Bakanı Lloyd Austin da paylaşımında, "Bu deniz piyadeleri ülkemize gururla hizmet etti. Düşüncelerim ve dualarım onların aileleri, kazada yaralanan diğer askerler ve tüm Deniz Piyade Birliği ailesiyle birlikte.” ifadelerine yer verdi.

Avustralya'da eğitime katılan ABD deniz piyadelerini taşıyan helikopterin dün düşmesi sonucu 3 askerin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

ABD deniz piyadelerinden bir yetkili, yaptığı yazılı açıklamada, "Uçakta 23 kişi vardı. 3 kişinin öldüğünü teyit ettik. Royal Darwin Hastanesi'ne sevk edilen 5 askerin ise durumu ağır." bilgisini paylaşmıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albenese, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet ve Savunma Bakanlığı olarak amacımız, bu kazaya en iyi şekilde müdahale etmek ve bu zor zamanda elimizden gelen tüm yardımı yapmak." şeklinde konuşmuştu.