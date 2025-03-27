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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Rümeysa’nın vizesini iptal ettik!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio,ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk'ün F-1 vizesinin iptal edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Rümeysa’nın vizesini iptal ettik!
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ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Rubio: Rümeysa'nın vizesini iptal ettik 

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filistin'e destek gösterilerine katıldığı için gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün vizesinin iptal edildiğini açıkladı.

Rubio "Vizesini iptal ettik. Artık yasal olarak ABD'de bulunamaz. Eğer ABD'ye ziyaretçi olarak gelirseniz ve kargaşa yaratırsanız, bunu engelleriz. Geri dönün ve gidip bunu kendi ülkenizde yapın." ifadelerini kullandı.

ABD üniversitelerinde "Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen" Canary Mission adlı internet sitesinin, bir süre önce, Öztürk'ün geçen yıl bu konuda yazdığı bir makalenin görseliyle birlikte kişisel bilgilerini yayımladıklarını aktarmıştı.

ABD'li Senatör Warren'dan gözaltına tepki

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasının, "medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği" olarak değerlendirdi.

Son zamanlarda üniversitelerde Filistin yanlısı göstericileri destekleyenlerin gözaltına alınmasıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ve ekibini eleştiren Warren, "Trump yönetimi, yasal statüye sahip öğrencileri hedef alıyor ve insanları yasal süreç olmaksızın toplumlarından koparıyor." ifadelerine yer verdi.

Warren, bunun, "ABD Anayasasında belirtilen temel özgürlüklere karşı bir saldırı" olduğunu belirtti.

Öztürk'ün gözaltına alınması, Trump yönetiminin, Filistin destekçisi öğrenciler ve akademisyenlere karşı baskı uyguladığı bir dönemde gerçekleşti.

Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Badar Han Suri de "Hamas propagandası ve antisemitizm" yaptığı iddiasıyla sınır dışı edilmek istenmiş ancak ABD'li Yargıç Patricia Tolliver Giles söz konusu kararı durdurmuştu.

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