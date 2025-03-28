ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye'de istikrarsızlıktan kesinlikle kaygılıyız

ABD Dışişleri Bakanı Maco Rubio, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp, tutuklanmasından sonra başlayan protestolar konusunda, "Türkiye'deki istikrar konusunda kaygılı olduklarını" söyledi.

"Müttefik olan hiçbir ülkede istikrarsızlık görmek istemeyiz"

"Washington'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çalışmak istediğini" de söyleyen ABD'li bakan "İzliyoruz, kaygımızı dillendirdik. Bu kadar yakın bir müttefik olan hiçbir ülkenin yönetiminde böyle bir istikrarsızlık görmek istemeyiz" dedi.

"Bazı haberler konusunda kesinlikle kaygılıyız"

Rubio "Neler olduğu konusunda herkesle aynı haberleri izliyoruz. Bu gösteriler ve bazı haberler konusunda kesinlikle kaygılıyız" diye konuştu.

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio "Başkan Donald Trump'ın ilk döneminde Erdoğan ile iyi bir çalışma ilişkisi olduğunu" söyledi ve "Bunu yeniden başlatmak istiyorlar" ifadelerini de kullandı.

"Suriye ve diğer yerlerde işbirliği yapmak isteriz"

Rubio "Türkiye bir NATO müttefiki. Onlarla Suriye ve diğer yerlerde işbirliği yapmak isteriz" diye de ekledi.

Rubio Salı günü Washington'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.

Dışişleri Bakanlığı Fidan'a kaygısını iletti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'un, Fidan ve Rubio'nun Washington'daki görüşmesinden sonra yaptığı yazılı açıklamada "Dışişleri Bakanı Türkiye'de son dönemdeki tutuklamalar ve protestolarla ilgili kaygılarını ifade etti" denilmişti.

Rubio, gazetecilere Fidan ile görüşmesinde "kaygılarını ifade ettiğini" doğrularken, "Türk hükümetinin İmamoğlu'nun tutuklanması konusundaki savunmasını dinlediğini ama aynı zamanda muhalefetin tutuklamanın siyasi amaçlı olduğu iddiasının da farkında olduğunu" vurguladı.

Rubio, gazetecilerin tutuklanmasına yanıt vermedi

Rubio, gösterilere müdahale sırasında bir AFP muhabiri ile bir BBC muhabirinin tutuklanması konusundaki sorulara ise doğrudan yanıt vermedi ve "detaylara hakim olmadığını" belirtti.

Trump yönetiminin iş başına gelmesinin ardından Fidan'ın Washington'a yaptığı ilk ziyaret hem içerik hem de zamanlama açısından kritik önemde değerlendiriliyordu

Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması çabalarının arttığı, Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden tartışıldığı bir süreçte gerçekleşen görüşmeler, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması kararından da birkaç gün sonraya rastladı.

Fidan-Rubio görüşmesinde, başta savunma sanayi işbirliği olmak üzere ikili ilişkiler ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi, İsrail-Hamas savaşı ve Suriye'deki gelişmelerin yer alacağı da bildirilmişti.

Fidan ve Rubio, ilk yüz yüze görüşmelerini 14 Şubat'ta Münih'te gerçekleştirdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump da ilk telefon görüşmesini 16 Mart'ta yaptı.

Bu görüşmede, Erdoğan'ın yakın bir zamanda ABD'yi ziyaret etmesi kararlaştırıldığı basına yansıdı.