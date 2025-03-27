Trump'ın otomobil vergisinden en çok hangi ülkeler etkilenecek?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de üretilen araçlar için “kesinlikle hiçbir gümrük vergisi olmayacağını” belirtti. 3 Nisan tarihinden itibaren uygulanacak olan kararın ABD'ye 100 milyar dolardan fazla ek gelir sağlaması bekleniyor.

Ancak kararnamenin detayları henüz netlik kazanmadı. Çoğu aracın, farklı ülkelerden tedarik edilen binlerce parçadan oluştuğu göz önüne alındığında, gümrük vergilerinin hangi bileşenleri kapsayacağı belirsizliğini koruyor. Trump, vergilendirilecek parçalar konusunda “çok sıkı denetimler” yapılacağını söyledi.

Peki, Trump'ın otomobil kararından en çok hangi ülkeler etkilenecek? ABD'de hangi ülkelerin otomobilleri satılıyor? Volkswagen, Toyota, Nissan listede mi?

CNBC-e'den Zafer Karataş'ın haberine göre Trump'ın ülke dışında üretilen otomobillere yüzde 25 vergi uygulanacağını açıklamasının ardından ilk tepki Avrupa Birliği'nden geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, ABD’nin yeni gümrük vergilerine sert tepki göstererek, Avrupa Birliği’nin “ekonomik çıkarlarını korurken müzakere edilmiş çözümler aramaya devam edeceğini” vurguladı.

“Gümrük vergileri bir tür vergidir; işletmeler için kötü, tüketiciler için daha da kötüdür. Bu durum hem ABD’yi hem de Avrupa Birliği’ni olumsuz etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

Satılan otomobillerin yüzde 53,4'ü ABD'de üretiliyor

GlobalData'nın verilerine göre ABD'de satılan otomobillerin yarısından fazlası ülke içerisinde üretiliyor. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi ülkeleri arasında yer alan ve Tesla, Ford gibi markalara ev sahipliği yapan ABD'de 2024 yılında satılan otomobillerin yüzde 53,4'ü ülke sınırları içerisinde üretiliyor. Bu alanda ikinci sırada Meksika geliyor.

Trump'ın göreve başlamasının hemen ardından gümrük tarifelerinin odağında yer alan Meksika, birçok otomobil markasının üretim yaptığı bir merkez halinde. Meksika'dan ithal edilen otomobillerin oranı ise yüzde 16,2 olarak dikkat çekiyor.

Hangi otomobil markaları Meksika'da üretim gerçekleştiriyor?

Meksika, birçok otomobil markasının üretim yaptığı bir merkez halinde. Meksika'dan ithal edilen otomobillerin oranı ise yüzde 16,2 olarak dikkat çekiyor. Meksika'da en fazla otomobil üreten marka ise Nissan.

Meksika'da 2 farklı fabrikaya sahip olan Nissan, Sentra, Versa ve Kicks modellerini Güney Amerika ülkesinde üretiyor. Şirket, Meksika'da 2024'ün ilk dokuz ayında yaklaşık 505 bin otomobil üretimi gerçekleştirdi.

Bu alanda Nissan'ın ardından Alman otomobil devi Volkswagen geliyor. Meksika'nın Puebla şehrinde fabrikası bulunan Volkswagen, ülkenin en büyük üretim tesislerinden birine sahip. Alman otomobil Jetta, Tiguan ve Taos modellerini Meksika'da üretirken yıllık 350 bin araç üretimi kapasitesine sahip.

Japon otomobil markalarından Toyota, Meksila'da iki farklı fabirada üretim gerçekleştiriyor. Söz konusu fabrikalarda 230 bin otomobil üretimi gerçekleştiren Toyota, ABD'deki satışların yüzde 10'unu Meksika'da ürettiği araçlarla sağlıyor.

Alman otomobil üreticileri BMW ve Audi de Meksika'da üretim yapan markalar arasında yer alıyor.